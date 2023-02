Starcasinò Bet regala ai nuovi utenti un mese di Dazn premium e un cashback del 50% con il bonus benvenuto sport

Su StarCasinò Bet, la piattaforma di scommesse sportive, sbarca un’altra imperdibile novità dedicata ai nuovi utenti: il Bonus Benvenuto Sport. Una welcome offer esclusiva che mixa passione per lo sport

Su StarCasinò Bet, la piattaforma di scommesse sportive, sbarca un’altra imperdibile novità dedicata ai nuovi utenti: il Bonus Benvenuto Sport. Una welcome offer esclusiva che mixa passione per lo sport a quella per il betting grazie a una combo che prevede un mese di intrattenimento sportivo su DAZN più un cashback del 50% (fino a 25€ in Bonus Sport) per ogni nuovo iscritto. Questa importante novità è disponibile, da oggi, accedendo alla sezione Sport su StarCasino.it, il sito sempre alla ricerca delle migliori opportunità e partnership per i suoi clienti.

La piattaforma di Betsson Group si contraddistingue nel mercato per affidabilità e sicurezza, attestati grazie alle certificazioni AAMS e a sistemi operativi che garantiscono elevata protezione dei dati personali, i migliori metodi di pagamento del settore e prelievi rapidi e sicuri a zero commissioni. Inoltre, il sito assicura un’altissima qualità dell’esperienza di gioco e le migliori quote del mercato grazie alla collaborazione con il rinomato provider BetRadar. Il servizio clienti sempre attivo e a disposizione degli utenti ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui Miglior Servizio Clienti all’EGR Italy Awards 2022.

Su StarCasinò Bet, inoltre, è possibile accedere a statistiche e informazioni su tutti i principali eventi sportivi italiani, europei e internazionali, per restare sempre aggiornati sulle news più importanti e divertirsi in maniera responsabile.

