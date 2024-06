StarCasinò arriva anche per Android

StarCasinò annuncia il lancio della sua nuova applicazione mobile per Android, progettata per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione fluida e intuitiva.

Questa app di ultima generazione permette agli appassionati di accedere rapidamente ai titoli preferiti e di godere di un’esperienza senza precedenti; inoltre, vanta una ricca varietà di slot e giochi live forniti dai migliori provider del settore, tra cui Evoplay, Pragmatic Play e Play’n Go.

Per festeggiarne il lancio, la piattaforma ha deciso di offrire 20 Free Spin su Legacy of Dead per tutti gli utenti che scaricheranno l’app sui loro dispositivi mobili per un inizio dinamico e ricco di opportunità. Tutti avranno l’opportunità di esplorare l’ampia gamma di oltre 4000 giochi e funzionalità disponibili. Grazie a questa novità, gli utenti potranno quindi accedere ai servizi di StarCasinò ovunque siano, cercando e salvando i loro giochi preferiti, e navigando agilmente tra le sezioni Casinò online, Live Casinò e Sport. Oltre alle slot e ai casinò live, l’app offre infatti anche uno degli sportsbook più completi per discipline sia a livello nazionale che internazionale.

Altra caratteristica molto apprezzata dagli utenti sarà la sicurezza integrata che l’app offre: grazie a rigorosi protocolli di protezione dei dati, permette di effettuare transazioni in modo sicuro e gratuito, godendo di totale tranquillità durante il suo utilizzo.

Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare che la nostra app è ora disponibile anche per il download su Android. Rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno verso l’innovazione tecnologica, che consideriamo fondamentale per offrire un’esperienza utente sempre migliore e, soprattutto, accessibile a tutti.”

Curioso di provarla? Accedi al Play Store e scarica l’app di StarCasinò per iniziare una nuova avventura.

PressGiochi