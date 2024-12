StarCasinò accoglie Capecod: nuove slot e nuove avventure

Tra le novità, valide per l’incredibile offerta cashback di StarCasinò, spicca Klondike Fever: un’emozionante avventura nella corsa all’oro con ricchi bonus e grafica vivace

StarCasinò celebra l’arrivo del rinomato provider Capecod, parte del prestigioso gruppo NOVOMATIC (Greentube GmbH), che da oltre dieci anni arricchisce il panorama delle slot, con una presenza consolidata tra i principali competitor nel mercato italiano. Per l’occasione, dal mezzogiorno di venerdì 13 dicembre fino alle 23:59 di lunedì 16 dicembre, sarà attivo uno speciale cashback del 10% fino a un massimo di 100€. Il cashback sarà valido su 14 slot selezionate.

L’ingresso di Capecod su StarCasinò rappresenta un importante passo avanti per il brand, portando con sé una nuova ondata di nuovi titoli d’eccellenza, apprezzati per la loro qualità e innovazione nel settore. Il provider, con la sua lunga esperienza e il suo impegno nella realizzazione di giochi altamente coinvolgenti, è diventato un nome di riferimento per gli appassionati del settore ed è pronto a offrire agli users di StarCasinò una vasta gamma di emozionanti nuove slot.

Tra i titoli di punta, spicca Klondike Fever, una slot a 5 rulli e 25 linee di pagamento, ispirata alla leggendaria corsa all’oro. Con una grafica vivace e colori accesi, il gioco si distingue per una serie di bonus tematici che rendono il gameplay davvero coinvolgente. Tra i simboli più importanti troviamo strumenti come pala e piccone, barili di polvere da sparo e dinamite, che possono premiare i giocatori con moltiplicatori fino a 250x. Il simbolo più ricco è la ragazza cercatrice d’oro, che può portare vincite fino a 1.000 volte la puntata per 5 simboli sulla stessa linea.

Da oggi, giovedì 12 dicembre, su StarCasinò è disponibile anche Mayan Temple Revenge, slot che trasporta gli avventurieri più coraggiosi nel cuore della misteriosa civiltà Maya. Con 5 rulli e 15 linee di pagamento, questo titolo offre un’ambientazione magica e appassionante, accompagnata da premi generosi e bonus entusiasmanti che rendono ogni spin un’avventura emozionante.

Sempre oggi, su StarCasinò, arriva una nuova slot ispirata al mito di Ulisse, titolo del gioco, che ha come protagonista il leggendario protagonista dell’Odissea. Con volatilità medio-alta, il gioco offre funzioni bonus entusiasmanti, come gli scatter e la funzione Circe, che promettono di portare gli utenti alla scoperta di premi straordinari.

Mercoledì 11 dicembre è stato il giorno dell’arrivo di Black Gold Texas Riches, una slot ambientata nell’atmosfera affascinante delle miniere petrolifere del Texas. Con 5 rulli e 25 linee di pagamento, il gioco cattura l’essenza del mondo dell’industria petrolifera, con simboli che celebrano il polveroso paesaggio texano, mentre offre agli appassionati la possibilità di diventare magnati del petrolio grazie a premi eccezionali.

Nello stesso giorno è stata lanciata anche Stardust Evolution, una slot con 5 rulli e 10 linee di pagamento, che affascina con la sua grafica curata nei minimi dettagli. Il gioco propone simboli colorati, funzioni wild e una fantastica funzione re-spin che aumenta le probabilità di vincita, con premi che possono raggiungere 500 volte la puntata.

Infine, da questa settimana sono disponibili su StarCasinò anche una serie di nuovi giochi, tra cui: Bella Napoli, Er Colosseo, Mario’s Cup e Calaveras, slot di Capecod arrivate in piattaforma lunedì 9 dicembre; mentre Vichinghi e Immortal Blood Buy Bonus sono diventate disponibili da martedì 10 dicembre.

A commento dell’importante arrivo del provider, Capecod, Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia in Betsson Group, ha dichiarato: “L’integrazione di Capecod nella nostra piattaforma è un altro passo fondamentale verso un ulteriore miglioramento del nostro portfolio. Il nostro obiettivo è di offrire ai nostri giocatori sempre nuove slot, che rappresentino il meglio del settore e che confermano l’impegno di StarCasinò nel garantire un gameplay degno di nota”.

Davide Comoretto, Business Development Manager di Capecod Solutions ha aggiunto: “Siamo entusiasti di portare i nostri contenuti su Starcasino.it, uno dei più importanti operatori di gioco online. Grazie alla nostra ampia gamma di giochi, sviluppati per soddisfare ogni tipo di giocatore, arricchiremo ulteriormente l’offerta di Starcasino.it. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di raggiungere un pubblico ancora più vasto e consolidare ulteriormente la nostra posizione nel mercato.”

PressGiochi