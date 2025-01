Stake punta forte sull’Italia

Stake, marchio di scommesse e giochi, ha annunciato la nomina di Fabio Angeli Bufalini – che ha avuto esperienze in PokerStars, PartyGaming, Betsson (StarCasino.it) e Everest Gaming – a Country

Stake, marchio di scommesse e giochi, ha annunciato la nomina di Fabio Angeli Bufalini – che ha avuto esperienze in PokerStars, PartyGaming, Betsson (StarCasino.it) e Everest Gaming – a Country Manager per l’Italia. La sua capacità ed esperienza di Fabio segna una pietra miliare nella continua espansione globale di Stake, in seguito all’acquisizione strategica di IdealBet a luglio di quest’anno.

Con una lunga esperienza nel settore iGaming, Fabio porta con sé una comprovata esperienza nella creazione e nella guida di iniziative multinazionali di successo. Avendo avuto un ruolo determinante nella crescita di precedenti operatori di scommesse, è in una posizione unica per stabilire una forte presenza di Stake nel mercato italiano.

Angeli Bufalini guiderà gli sforzi di Stake nella creazione di un team operativo di talento e nell’assicurare la conformità con il panorama normativo italiano.

Pressgiochi