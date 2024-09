Spagna: vola a Bruxelles il nuovo decreto per regolare il gioco d’azzardo online

Il governo spagnolo ha notificato alla Commissione Europea un progetto di decreto reale volto a riformare le norme riguardanti licenze, autorizzazioni e registri del gioco d’azzardo. Termine per lo stand still è previsto per il 1 gennaio 2025.

Questa iniziativa mira a stabilire un sistema di limiti di deposito per i giocatori di giochi online, rafforzando la protezione dei partecipanti e promuovendo ambienti di gioco più sicuri.

Il progetto introduce un nuovo sistema di limiti di deposito che sarà applicabile a tutti gli operatori di gioco online con cui un giocatore ha un account. Questo approccio consente una visione globale delle spese del giocatore, facilitando il controllo delle proprie finanze e contribuendo alla prevenzione di comportamenti compulsivi.

Le modifiche non riguardano solo i limiti di deposito: il decreto prevede anche l’aggiornamento delle garanzie richieste per le licenze e la revisione delle modalità di costituzione di tali garanzie. Questi cambiamenti sono parte di una strategia più ampia per promuovere un gioco responsabile e sicuro, migliorando le misure di protezione per i giocatori.

Il governo spagnolo sottolinea che l’obiettivo principale di queste riforme è quello di incrementare la sicurezza dei partecipanti ai giochi d’azzardo online e di garantire un ambiente di gioco più controllato e responsabile. Con questa iniziativa, la Spagna si impegna a combattere le dipendenze legate al gioco e a promuovere pratiche più sostenibili nel settore.

PressGiochi