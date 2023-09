Spagna. I giochi Nazionale Elettronica ora disponibili con il brand Luckia

“I nostri giochi sono ora disponibili sotto il prestigioso marchio LUCKIA in Spagna!”.

E’ quanto annuncia Alen Sutic, Chief Commercial Officer Online di Nazionale Elettronica.

“Questo risultato segna una pietra miliare significativa nel nostro viaggio e non potrei essere più orgoglioso del nostro team di Nazionale Elettronica e dell’incredibile supporto e assistenza che abbiamo ricevuto dal team Luckia & Light & Wonder.

Il viaggio fino a questo punto è stato pieno di sfide, tra cui rigorosi processi di certificazione e miglioramenti continui. Tuttavia, grazie alla dedizione e al duro lavoro di tutte le persone coinvolte, abbiamo superato con successo questa importante soglia.

Con i nostri giochi ora accessibili tramite LUCKIA in Spagna, prevediamo trattative più fluide con altri operatori della regione e non vediamo l’ora di espandere la portata del nostro marchio. Questo risultato apre la strada a nuove entusiasmanti opportunità e prospettive di crescita.

Voglio esprimere la mia sincera gratitudine ai nostri straordinari team e partner che hanno reso possibile questo risultato. Ecco un futuro brillante mentre continuiamo a fare passi da gigante nel settore dei giochi, sia in Spagna che oltre. Grazie per il vostro incrollabile sostegno e dedizione al nostro successo condiviso”.

