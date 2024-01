SKS365 ottiene la certificazione Top Employers Italy 2024

Conferma prestigiosa per SKS365, gruppo attivo in Italia nel settore del gaming e del betting con il brand Planetwin365. Anche quest’anno l’azienda ha infatti ottenuto la certificazione Top Employers Italy 2024, il riconoscimento attribuito dal Top Employers Institute alle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR, che si distinguono per l’implementazione di pratiche volte al benessere delle persone e al miglioramento dell’ambiente di lavoro.

Più in dettaglio, la certificazione viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

“La conferma della certificazione Top Employers rappresenta un riconoscimento importantissimo dell’impegno costante di SKS365 nella promozione e sviluppo di una cultura aziendale incentrata sulle persone e sui loro bisogni – commenta Brian Dean, Chief People Officer di SKS365 -. Essere nuovamente inclusi nell’elenco di aziende eccellenti è, per certi versi, un risultato ancora più grande rispetto allo scorso anno, considerati tutti gli impegni della società nel 2023: un po’ come accade nello sport, vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più”.

“È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l’abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2024 – aggiunge David Plink, CEO di Top Employers Institute -. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo queste eccellenze”.

Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato 2.300 Top Employers in 121 Paesi di tutto il mondo.

PressGiochi