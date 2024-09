Sisal Wincity: rassegna ”FOOD & FUN – lo show è servito”

Martedì 24 settembre 2024 torna la magia del Blue Note Off al Diaz 7 Milano. In scena Matthew Lee, carismatico performer, compositore, cantante e pianista dallo straordinario virtuosismo.

Dopo la pausa estiva non poteva che riprendere con stile e fascino la rassegna autunnale “FOOD & FUN – lo show è servito”.

Il sipario si aprirà martedì 24 settembre, con la magia del Blue Note Off – il format originale di Blue Note Milano, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza del Duomo, per un evento che esalta la parte più pura e virtuosa della musica.

La serata sarà dedicata alle emozioni, quelle che solo la musica sa evocare e creare. Protagonista dello show al Diaz 7, martedì 24 settembre sarà Matthew Lee, una firma musicale riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, grazie al suo naturale talento ed amore innato per la musica.

Matthew Lee, con il suo stile definito “esuberante”, sa coniugare magistralmente brani originali ai grandi classici del rock’n’roll e ad alcune rivisitazioni di grandi successi italiani. Un artista che saprà soprattutto coinvolgere il pubblico per il suo eccezionale virtuosismo al pianoforte. Da non perdere!

Un viaggio perfetto per tutti coloro che sapranno godere della buona musica oltre che dell’atmosfera raffinata e aggregante che contraddistingue il Diaz 7, coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti di vendita Sisal Wincity.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di grandi artisti con eventi dedicati alla comicità, al Karaoke e, naturalmente, salottini sportivi e tanta musica e allegria, per rilassarsi.

Una rassegna con un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno infatti coinvolte anche le città di Catania, Roma e Firenze in un caleidoscopio di serate per godere di ottimi momenti di spensieratezza, di aggregazione e piacevole intrattenimento, che non mancheranno di stupire il pubblico.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena con inizio ore 20.00, occasione perfetta per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo grazie anche a un’offerta gastronomica di altissimo livello.

PressGiochi