Sisal Wincity: RASSEGNA ”FOOD & FUN – lo show è servito”

Giovedì 26 settembre 2024 al Sisal Wincity Catania in scena “Kespettacolo”, un divertentissimo Karaoke per una serata davvero “spettacolare”. Ti senti più rapper o diva del pop?

Giovedì 26 settembre, nell’affascinante cornice di Sisal Wincity Catania, in Piazza Trento 12, quando ancora nella splendida città ai piedi dell’Etna si respira la voglia di allegria e spensieratezza di fine estate, non potete perdere l’opportunità di essere i veri protagonisti di una serata cantata, e assistere a un vero e proprio spettacolo musicale!

Sisal Wincity Catania, infatti, si trasformerà in un palcoscenico dedicato a Kespettacolo, l’applicazione che sta diventando virale grazie alla possibilità che offre: con più di 30 microfoni contemporaneamente attivi, sarà infatti divertente per il pubblico, ospite al Sisal Wincity Catania, cantare con gli amici in duetti epici o dar vita a mash up da brivido.Le parole di tutte le canzoni del mondo saranno visibili sullo schermo e accompagneranno gli ospiti, dai revival arrivando fino alla dance e al reggaeton.

Una serata perfetta per chi ama sentirsi trasportare dalla musica e un’occasione unica per creare sintonia tra le tante voci, grazie anche ai sistemi che le migliorano e miscelano quella originale dell’artista.

Inoltre l’app di Kespettacolo permetterà di scoprire quante calorie si bruciano cantando durante la serata e altre metriche davvero divertenti.

Divertimento e passione per la musica saranno garantiti così come sarà piacevole sentirsi coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni del punti di vendita Sisal Wincity Catania dove ogni Cliente è al sempre al centro e parte integrante del contesto.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno eventi dedicati alla comicità, alla musica e, naturalmente, ai salottini sportivi rivolti al mondo del calcio, per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni.

Una rassegna con un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Catania, infatti, saranno infatti coinvolte anche le città di Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, Roma e Firenze in un caleidoscopio di serate per godere di ottimi momenti di spensieratezza, di aggregazione e piacevole intrattenimento, che non mancheranno di stupire il pubblico.

Di seguito le modalità di prenotazione obbligatoria per aperitivo con spettacolo evento “Kespettacolo” del 26 settembre al Sisal Wincity Catania (€ 7,00), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite la mail wincity.catania.ref@sisal.it indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00) chiamare il numero 320 3921829.

Prenotare direttamente presso la sede di P.zza Trento, 12 – Catania

Programmazione appuntamenti fino a dicembre:

Location Data Format Dettagli Evento

SWC Catania giovedì 26 settembre 2024 Karaoke Ke spettacolo SWC Firenze venerdì 4 ottobre 2024 DjSet Dj On Stage – Dj Sally Bumps e Sara Kari SWC MI Diaz giovedì 24 ottobre 2024 Comicità Fatti una risata Marco Marzocca SWC MI Diaz giovedì 31 ottobre 2024 Quiz Music Quiz Show SWC Roma Vespasiano martedì 12 novembre 2024 Comicità Fatti una risata Marco Marzocca SWC MI Diaz giovedì 14 novembre 2024 Karaoke Ke spettacolo SWC MI Diaz giovedì 21 novembre 2024 Salottino Sportivo Salottino Sportivo Bombeer Nicola Amoruso SWC Catania giovedì 5 dicembre 2024 DjSet Dj On Stage – Dj Sally Bumps e Sara Kari SWC MI Diaz giovedì 12 dicembre 2024 Magia Magicity – Andrea Paris

Sisal Wincity – che conta oggi 22 punti vendita diretti e 29 Franchising attivi sul territorio nazionale – offre la più ampia offerta di prodotti, le migliori tecnologie oltre a un ricco programma di eventi di intrattenimento e ristorazione di alto livello e moderni lounge bar dove degustare aperitivi e drink.

PressGiochi