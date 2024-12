Sisal Wincity: ”FOOD & FUN – lo show è servito”

Serata di chiusura giovedì 12 dicembre 2024 a partire dalle ore 20.00. In scena Andrea Paris, prestigiatore e mentalista d’eccezione.

Giovedì 12 dicembre nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza del Duomo, non perdetevi una serata emozionante – con cena e spettacolo – dedicata alla magia. In scena un prestigiatore e mentalista d’eccezione, Andrea Paris, che appare e scompare nel mentre di una chiacchera o di un sorso di spumante.

Per Andrea il sorriso è magia. Un approccio alla vita e alla professione che già connota in modo distintivo e leggero il mood della serata che attende gli ospiti al Diaz,7.

Paris è un artista unico nel panorama della magia in grado di inserire sempre la parte attoriale nei suoi spettacoli per regalare pezzi di pura meraviglia e lasciare il pubblico davvero incantato.

Un’occasione perfetta per trascorrere un momento ricco di piacevoli emozioni per entrare appieno nell’atmosfera natalizia e un’occasione di festa prima che si chiuda il sipario degli eventi autunnali del palinsesto eventi “FOOD & FUN lo show è servito”, che ha visto un variegato programma di serate pensate per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity.

Oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, sono state infatti coinvolte anche le città di Roma, Firenze e Catania in un caleidoscopio di eventi per godere di ottimi momenti di spensieratezza, di aggregazione e piacevole intrattenimento.

Vi attende una calorosa serata e un saluto e augurio di buone feste, in attesa che nuove occasioni siano pronte a sorprendere gli ospiti per il 2025.

L’evento del 12 dicembre – a partire dalle ore 21.00, sarà accompagnato, per chi lo desidera, da una cena – inizio ore 20.00 – per vivere una dimensione di totale benessere avvolti anche da un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello.

Di seguito le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo evento Magicity con Andrea Paris del 12 dicembre – Diaz 7 Milano (€ 30,00), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00)

chiamare il numero 3346305677

Prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

PressGiochi