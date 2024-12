Sisal potenzia l’esperienza di poker online con giochi e tornei esclusivi

Sisal consolida il suo ruolo di leader nell’intrattenimento per milioni di italiani, offrendo qualità, divertimento e innovazione. Forte di questa posizione di riferimento e della costante volontà di ampliare la propria offerta con prodotti di eccellenza, Sisal è pronta a elevare ulteriormente l’esperienza di gioco online, anticipando le tendenze e le esigenze dei suoi clienti.

Con questa novità, da oggi gli utenti Sisal possono vivere una nuova esperienza di poker online, grazie all’integrazione dei prodotti più iconici di PokerStars.

I giocatori potranno partecipare a tornei esclusivi e competere per i montepremi più alti d’Italia, il tutto in un ambiente sicuro, coinvolgente e innovativo. L’esperienza degli utenti sarà poi arricchita da un servizio di assistenza di eccellenza, che li supporterà nello scoprire e godere dei nuovi prodotti, e sarà tutelata dal programma di Gioco Responsabile, che vigilerà affinché i clienti possano vivere, tranquillamente, la nuova proposta di gioco. Un’offerta completa, progettata per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore e garantire il massimo del divertimento, in piena sicurezza.

Gli utenti Sisal, dunque, potranno accedere agli Spin & Go, tornei veloci e sempre disponibili con montepremi estratti randomicamente fino al milione di euro, e a nuovi format dinamici, come Zoom nella modalità cash game, in cui i giocatori cambieranno avversari ad ogni mano del tavolo.

Il vero asso nella manica di questa grande novità, è il Sunday Million del 5 gennaio, che vedrà la sua edizione più ricca di sempre, con un montepremi garantito di 1.5 milioni di euro.

Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal, ha dichiarato: “Sisal è da sempre il punto di riferimento per milioni di italiani in cerca di qualità, divertimento e innovazione nell’intrattenimento. Questo successo è il risultato della nostra continua capacità di evolverci, arricchendo il nostro portafoglio di prodotti per anticipare le esigenze degli utenti. Con questa nuova offerta, puntiamo a fornire una proposta di poker online di altissimo livello, sia su Sisal.it che sulla nostra App, rimanendo fedeli alla nostra missione di garantire ai nostri utenti il meglio dell’intrattenimento. Questa novità rappresenta un ulteriore passo verso un’esperienza di gioco sempre più ricca, innovativa e completa”.

Ancora una volta, Sisal conferma di essere la più grande Community d’Italia, dove gli utenti – e da oggi anche gli appassionati di poker – possono trovare il meglio dell’intrattenimento.

PressGiochi