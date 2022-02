Siracusa: riscosso il premio da 50mila euro dell’iniziativa speciale “Black Week” di SuperEnalotto Superstar

Al fortunato vincitore di Siracusa (SR) rimanevano solo 14 giorni per riscuotere la vincita da 50mila euro conseguita grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n.140 di martedì 23 novembre 2021, n.141 di giovedì 25 novembre 2021 e n.142 di sabato 27 novembre 2021).

Il fortunato, che aveva effettuato la vincita presso il punto vendita Tabacchi Cassarino situato in Via Piave 100 a Siracusa, si è presentato per la riscossione presso l’Ufficio Premi di Sisal e ha concluso, con grande gioia e tanti progetti per il futuro, le pratiche per il ritiro del premio, la cui scadenza era fissata per venerdì 25 febbraio.

Una buona notizia per il fortunato siracusano, mentre rimangono ancora 3 premi da incassare nella Regione Siciliana.

Di seguito le località delle vincite realizzate in Sicilia che non sono ancora state presentate all’incasso e il termine ultimo per la riscossione:

1) Palermo (PA)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHI DOLCE

VIA ALESSANDRO LA MARMORA, 2

La scadenza per la riscossione della vincita di Palermo è mercoledì 23 febbraio 2022

2) Ragusa (RG)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

TABACCHERIA

VIA CARDUCCI, 11

La scadenza per la riscossione della vincita di Ragusa è venerdì 25 febbraio 2022

3) Termini Imerese (PA)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

BAR BEVUTO

VIA BEVUTO, 16

La scadenza per la riscossione della vincita di Termini Imerese (PA) è venerdì 25 febbraio 2022

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori.

