Sigma Europe. Romenghi (Betbus): “Ottimi risultati per i nostri giochi di slot, la qualità migliora anche grazie all’uso dell’AI”

Durante la terza giornata di Sigma, a Malta, abbiamo incontrato Fabio Romenghi, direttore operativo dell’italiana Betbus: azienda nata dall’unione di tre società attive nel mercato degli apparecchi a vincita con la volontà di proporre sull’online i grandi successi del terrestre.

Azienda nata nei mesi del lockdown che oggi inizia a vedere i risultati di questi primi anni di lavoro.

“Abbiamo sicuramente beneficiato della crescita del canale online registrata negli ultimi mesi – ci spiega Romenghi -, Infatti i nostri titoli stanno dando ottimi risultati tanto che si stiamo collocando in posizioni medio alte negli incassi del concessionario di riferimento utilizzato in questo periodo di test.

Abbiamo deciso di concederci un periodo di test operando con un solo concessionario visto che sia la piattaforma che i giochi sono nuovi. Al termine di questo periodo apriremo le certificazioni sia agli aggregatori che direttamente ai casinò.

Betbus riunisce tre imprenditori ed operatori provenienti dal mercato terrestre “mercato che resta il nostro core business – spiega il direttore operativo -. Se fossimo partiti prima sicuramente oggi il nostro mercato di riferimento sarebbe stato quello online, per vari aspetti che lo caratterizzano come le prospettive di crescita, i volumi di gioco e poi tutte le problematiche che esistono sul mercato terrestre che invece non ci sono nell’online regolamentato.

In questi mesi è cambiato completamente il nostro metodo di lavoro. Ora abbiamo accesso a tutti i canali di gioco, quindi il processo di sviluppo dei giochi passa dalla versione per le VLT, a quella online e terrestre per le Awp. Un gioco viene concepito per essere disponibile sin da subito su tutti e tre i canali.

Utilizziamo le più innovative tecnologie per l’animazione in modo da aver assets leggeri per essere scaricati rapidamente online e allo stesso tempo offrire una alta qualità grafica per le piattaforme che richiedono maggior risoluzione e performances più elevate”.

Nella fase di creazione dei giochi di slot usate l’AI come già accade nel betting?

“Per una parte delle attività usiamo l’Intelligenza artificiale, non la applichiamo a tutto il processo ma in alcune fasi l’uso dell’AI ci aiuta a ridurre i tempi di produzione e a migliorare la qualità”.

