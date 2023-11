Sigma Europe. Ecco i finalisti di SiGMA Europe Pitch

SiGMA Pitch tornerà come parte integrante del summit SiGMA Europe la prossima settimana a Malta.

SiGMA Pitch, che si svolge alla Malta Week, funge da preziosa piattaforma per le startup, facilitando i collegamenti con gli investitori e portando le loro idee brillanti a un pubblico globale. Selezionate personalmente da un team di giudici, 6 startup orientate all’innovazione sono state selezionate per presentare i loro progetti a una giuria durante il summit. L’evento occuperà il palco del SiGMA il 14 novembre. Di seguito l’elenco dei finalisti:

Watchers – Watchers aiuta le piattaforme di iGaming a diventare social, fornendo loro chat di comunità integrate, supportate da widget di moderazione AI, coinvolgimento e copy-betting.dsà Avendo integrato il loro SaaS sociale, le piattaforme di scommesse sportive e casinò sviluppano e mantengono le loro comunità all’interno delle loro app, aumentando la loro soddisfazione e incrementando le transazioni.

Settore industriale: contenuti di gioco; Servizi di marketing (affiliazione, acquisizione/mantenimento)

Unique Sports Tech – Attraverso le scommesse sportive uniche puoi giocare su 1X2 ogni giorno: la sfida è pronosticare un pareggio, una vittoria in casa o una vittoria in trasferta in 13 partite diverse. Uno dei suoi punti di forza unici è che puoi scommettere poco, vincere molto, beneficiare di un pool globale con The World Jackpot e impostare i tuoi coupon 1X2 locali o globali in cui le vincite si basano sul fatturato. 1X2 è abilitato a soddisfare diversi sport.

Settore industriale: contenuti di gioco

LEET – LEET è una piattaforma phygital che porta gli appassionati di sport dilettantistici in un ecosistema gamificato offrendo una suite di funzioni e caratteristiche per convincere più persone a praticare gli sport che amano. La piattaforma multilivello soddisfa una gamma di funzioni e caratteristiche che promuove un ecosistema interattivo e applica una gamma di tecnologie tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale e di elementi di gamification. Hanno ricevuto approvazioni da POC e Beta già approvate da entità come MITA, MFA, Malta Enterprise, MCST e SharkTank.

Settore industriale: Servizi di marketing (affiliazione, acquisizione/mantenimento)

We The Bookie – Scommesse sportive online B2C che ridistribuiscono il 50% delle entrate lorde mensili di gioco ai clienti in proporzione diretta alla perdita netta mensile di ciascuno. We The Bookie preferirebbe pagare i propri clienti piuttosto che gli affiliati e gli operatori di marketing. In quanto tali, restituiscono il 50% delle entrate lorde mensili derivanti dalle scommesse ai clienti perdenti in proporzione diretta alla loro perdita, in quello che viene chiamato programma WeShare. We The Bookie è uno dei bookmaker più responsabili in Irlanda (e presto nel mondo). Il loro modello scoraggia intrinsecamente la ricerca di perdite e poiché è trasparente e ogni cliente perdente riceve indietro la stessa percentuale delle perdite, non hanno bisogno di programmi VIP. Settore industriale: scommesse sportive

8BIT Gaming – Il prodotto di 8BIT Gaming è una raccolta di giochi a 8 bit come 8Bitman, 8Bit Plinko e 8Bit 2048. Questi titoli colmano il divario tra le slot tradizionali e i moderni crash/minigiochi, rivolgendosi a un gruppo demografico che brama sia la nostalgia che l’innovazione. Con i comportamenti degli utenti mobili sempre più vicini all’igaming, hanno deciso di attingere alla psiche millenaria che ricorda l’era degli 8 bit. I loro giochi combinano in modo unico l’estetica retrò con un’esperienza di gioco dinamica, con suoni evocativi, effetti ambientali e un’interfaccia ispirata ai controller, ridefinendo così il panorama dell’igaming.

Settore industriale: contenuto del gioco

Triion Gaming – Triion Gaming porta i croupier dal vivo nello spazio 3D immersivo con il loro sistema di tracciamento del corpo AI e riconoscimento vocale. Quando i dealer dal vivo distribuiscono le carte nella vita reale, i loro avatar le distribuiscono nello spazio virtuale. Con questa tecnologia hanno creato un intero mondo con diversi giochi da casinò, offrendo un’esperienza molto diversa da quella tradizionale. Questo è l’unico prodotto sul mercato che offre un’esperienza di casinò dal vivo completamente immersiva nello spazio virtuale o nel metaverso senza alcun gadget/sensore. Oltre ai giochi dal vivo, hanno sviluppato un’esperienza coinvolgente per i giochi di slot.

Settore industriale: contenuti di gioco; Piattaforma di back-end; Servizi di marketing (affiliazione, acquisizione/mantenimento)

