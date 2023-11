Sigma Europe. Baldacchino (Altenar): “Bet Mentor, lo strumento che ti permette di piazzare la scommessa dei tuoi sogni”

Tra i fornitori di software per scommesse sportive che operano in Italia era presente a Sigma Europe a Malta anche Altenar. Abbiamo incontrato Martin Baldacchino Account Manager di Altenar.

“Facciamo sportbook sia per il mercato italiano che per quello internazionale. In Italia serviamo 6 operatori, oltre un centinaio in tutto il mondo. Stiamo cercando di crescere il più possibile – ci ha spiegato Baldacchino – . Per quanto riguarda il mercato italiano. le ultime features presentate sono quelle relative all’introduzione del cash out. Inizialmente avevamo un po’ di timore essendo una novità per il giocatore, e c’è stata una partenza timida, mentre con il tempo, dopo un anno di utilizzo vediamo che è molto apprezzato dai giocatori. Abbiamo anche il cash out parziale che permette al giocatore di riscuotere una parte della scommessa e lasciare aperta l’altra parte. Noi lo offriamo anche se in Italia non è ancora molto diffuso.

Tra le novità, abbiamo appena lanciato un prodotto che si chiama Bet Mentor e ci permette di migliorare l’esperienza del giocatore. In pratica, l’utente con un solo click può scegliere puntata e vincita desiderata ed il sistema in automatico compila una schedina randomica da poter piazzare…”.

C’entra qualcosa in tutto questo l’Intelligenza artificiale?

“Si, perché comunque l’AI è già usata nei vari processi di offerta delle scommesse.

Uno dei punti di forza del 2023 è stato il fatto che lo sportbook che offriamo ai nostri clienti è totalmente personalizzabile. Proponiamo la costruzione del front-end formulato con i widget che permette la customizzazione del servizio e ha una velocità notevole. Ogni pagina può essere adattata e modificata dall’operatore che può cambiare colori e posizioni”.

Cambiano le esigenze dei giocatori?

“In Italia, soprattutto, i giocatori sono molto esigenti e legati al mondo delle scommesse sportive del calcio, in primis. Ammonizioni, falli, fuori gioco. Adorano puntare su tutto questo. La diffusione anche dei tipster, che anche noi usiamo, ci aiutano a promuovere determinati tipi di giocate che sono preferite”.

PressGiochi