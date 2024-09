Sfide Epiche con la Promozione Slots of the Week di StarCasinò dedicata ad Endorphina

StarCasinò continua a consolidare la sua posizione di piattaforma top di gamma nel settore: questa settimana il brand arricchisce ulteriormente la sua offerta con la promozione Slots of the Week. Questa prevede un bonus cashback per un massimo di 100 euro per tutti gli utenti che decideranno di divertirsi con alcune delle migliori slot disponibili del provider Endorphina, con titoli che spaziano da temi esotici a epiche avventure marine.

Tra i giochi in promozione, Chance Machine 20, Lucky Cloverland, 7 Bonus UP!, Buffalo 50, Joker Machine 100, Lucky Streak 3, Asgardians, 2022 Hit Slot, Green Slot, tra i quali in primo piano spiccano: Joker Ra, Lord of the Seas e Fresh Crush.

Ispirata alla mitologia egizia, la slot Joker Ra trasporta i giocatori in un mondo antico e misterioso. Con 5 rulli, 4 file e 100 linee di pagamento fisse, questo titolo esotico offre simboli iconici come piramidi, scorpioni, gatti sfinge e Anubi, il cane mitologico egiziano.

Lord of the Seas, slot a tema marino con 5 rulli, 3 file e 20 linee di pagamento fisse, offre l’emozione dei Respin gratuiti e simboli Wild Extra, creando infinite possibilità di vincita, per scoprire i tesori nascosti in ogni angolo degli oceani virtuali.

Fresh Crush è il gioco perfetto per coloro che desiderano immergersi nella natura: la slot a 6 rulli e 5 file invita infatti i giocatori a un’escursione tra alte montagne e fitte foreste, dove raccogliere i frutti più dolci della natura e scalare le vette più alte alla ricerca di diamanti brillanti.

La promozione, che offre un bonus cashback raddoppiato fino a 100 euro, sarà attiva da lunedì 23 settembre alle ore 10:00 fino a domenica 29 settembre 2024 alle 23:59.

Per partecipare agli utenti basterà cliccare sul pulsante Partecipa, depositare almeno 5 euro e scegliere tra una delle slot selezionate per iniziare l’avventura. Qualora gli utenti partecipanti non abbiano la fortuna dalla loro parte, riceveranno un bonus cashback del 20% sulle perdite nette, fino a un massimo di 100 euro, che verrà accreditato automaticamente entro lunedì 30 settembre 2024.

Fabio Denegri, Head of Sports & Gaming in Betsson Italy, ha commentato: “Poter offrire una promozione che unisce il meglio della nostra selezione di slot con un cashback raddoppiato, permettendo agli utenti di vivere un’esperienza di gioco ancora più gratificante, è per noi fonte di grande orgoglio. Il brand crede molto nel miglioramento della qualità del servizio e nell’offerta di esperienze di gioco avvincenti e sicure e ci stiamo prodigando per mantenere standard elevati.”

