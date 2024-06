Serie B: chi si aggiudicherà la promozione?

Questa sera si giocherà il capitolo conclusivo di questa stagione di Serie B. Giovedì 30 maggio si è disputato il match di andata tra Cremonese e Venezia, allo stadio Zini, conclusosi con un pareggio per 0-0. Il match si replica allo Stadio Pierluigi Penzo in Laguna: gli uomini di Giovanni Stroppa giocheranno il tutto per tutto per vincere, alla squadra di Vanoli basterebbe un pareggio per aggiudicarsi la promozione in Serie A.

Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria dei lagunari con il segno 1 quotato a 2.40; la X è data a 3.25, mentre il 2 dei grigiorossi è bancato a 3.00. Per quel che riguarda le reti invece, il Goal è atteso a 1.70, il No Goal è dato a 2.03; l’Under 2,5 e l’Over 2,5 sono quotati rispettivamente 1.81 e 1.90.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi