Serie A: siamo alla 17esima giornata

Allo stadio Meazza di Milano si giocherà per la diciassettesima giornata di Serie A un match tra due squadre che hanno due obiettivi molto diversi: Inter e Como, che si affronteranno lunedì 23 dicembre. La squadra nerazzurra sogna il primato in classifica anche per questa nuova stagione, da cui dista appena tre lunghezze; gli ospiti sono alla ricerca di punti per assicurarsi la salvezza. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono la squadra nerazzurra vittoriosa con il segno 1 dato a 1.24, cifra decisamente inferiore al 2, bancato a 12.00. La X viene quotata a 6.50. Rispetto alle reti segnate, il No Goal è bancato a 1.64, il Goal è atteso a 2.08; l’Over 2,5 è quotato a 1.51, l’Under 2,5 si attesta a 2.35. Per i risultati esatti, il 2-0 è dato a 6.25; lo seguono il 3-0, che viene proposto a 7.25, e l’1-0, atteso a 8.00.

Allo stadio Grande Torino si affronteranno Torino e Bologna: le due squadre sono undicesima e settima in classifica rispettivamente, separate da 6 lunghezze; i padroni di casa sperano di accumulare punti per scalare la classifica, gli ospiti cercano il piazzamento europeo. Per questa partita i pronostici vedono i rossoblù vincenti con il 2 bancato a 2.55, la X viene data a 2.85, mentre il segno 1 granata è di poco più alto, quotato a 3.35. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.45, l’Over 2,5 si attesta a 2.57; il No Goal è bancato a 1.66 e il Goal è quotato a 2.10.

Questa sera, venerdì 20 dicembre, vede protagonista al Bentegodi di Verona il match Hellas Verona – Milan. La prima è alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona di retrocessione, gli ospiti si trovano in un periodo delicato, stanziati all’ottavo posto con 23 punti. I bookies propongono i rossoneri con segno 2 bancato a 1.70, mentre l’1 veneto è dato decisamente più alto a 5.00; la X è attesa a 3.95. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.50, lo 0-1 è quotato a 7.75, mentre lo 0-2 è bancato a 8.00.

Lo stadio Ferraris sarà teatro della partita tra Genoa e Napoli: mentre i padroni di casa sognano di allontanarsi dalle zone calde, dalla tredicesima posizione con 16 punti in classifica, gli azzurri inseguono il vertice della classifica, dal secondo posto con 35 lunghezze, solo due in meno rispetto alla Dea. Per questo match i bookmakers offrono la squadra ospite in netto vantaggio con il 2 bancato a 1.70, mentre il segno 1 ligure e la X sono quotati rispettivamente a 5.40 e 3.75. L’Under 2,5 viene dato a 1.65, l’Over 2,5 si attesta a 2.10; il No Goal è bancato a 1.67 e il Goal è quotato a 2.07.

Allo stadio Via del Mare si giocherà Lecce – Lazio, e per questo match i bookies di Betsson propongono gli uomini di Baroni come vincenti: il segno 2 è infatti quotato a 1.76, più basso dell’1, che viene dato a 5.20. La X è quotata a 3.60. Il No Goal è atteso a 1.80, il Goal è bancato a 1.91; l’Under 2,5 è dato a 1.75, mentre l’Over 2,5 a 1.97.

Per Roma – Parma, i pronostici vedono l’1 della squadra giallorossa atteso a 1.56, cifra inferiore al segno 2, bancato a 5.90. La X viene data a 4.40. Nel match Venezia – Cagliari è prevista la vittoria della squadra di Di Francesco: per questa partita l’1 è quotato a 2.55, il 2 è dato a 2.95, la X è bancata a 3.25. Favorita anche l’Atalanta nella partita contro l’Empoli: i pronostici di Betsson offrono la vittoria della squadra di casa a 1.29, mentre la X e il 2 sono dati rispettivamente a 5.80 e 11.00.

Il match Monza – Juventus vede pronosticata la vittoria della Vecchia Signora: il 2 è quotato a 1.68, la X è data a 3.65, mentre il segno 1 degli uomini di Nesta è bancato a 5.90. Lo stadio Franchi di Firenze ospiterà Fiorentina – Udinese, con i padroni di casa che puntano alla Champions League e gli uomini di Runjaic che hanno invece come obiettivo la salvezza. Per questo match si attende la vittoria della squadra toscana con l’1 dato a 1.61, la X quotata a 4.05, mentre il segno 2 viene proposto a 5.80.

