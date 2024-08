Serie A, prima Giornata di Campionato

Si apre domani, 17 agosto, la 1° giornata di Serie A 2024-2024, con i Campioni d’Italia che sfidano il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. Inizia così il nuovo campionato e, per questo primo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria nerazzurra con il segno 2 quotato a 1.56; la X è data a 4.20, mentre l’1 del Grifone è bancato alto a 6.20. Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.76, il Goal è offerto a 1.95; l’Over 2,5 è dato a 1.84, l’Under 2,5 è di poco superiore e si attesta a 1.87. Per quel che riguarda i risultati esatti, il più atteso è lo 0-1, quotato a 6.75. Seguono lo 0-2 a 7.00 e l’1-1 a 7.75.

San Siro sarà teatro di Milan – Torino: entrambe le squadre arrivano al match a seguito di due cambi di allenatore. Mentre i rossoneri infatti hanno salutato Pioli per affidarsi a Paolo Fonseca, i granata saranno sotto la guida di Vanoli per la nuova stagione. Per questa partita i pronostici vedono la squadra di casa vincente con segno 1 quotato a 1.67, la X è data a 3.90, mentre il 2 è atteso più alto a 5.40. L’Under 2,5 viene dato a 1.84, contro l’Over 2,5 che si attesta a 1.86; il No Goal è bancato a 1.82, mentre il Goal è quotato a 1.88.

Il 18 agosto si affronteranno il Verona e il Napoli; i pronostici vedono gli uomini di Antonio Conte in testa: il 2 è infatti quotato a 1.83, mentre il segno 1 degli Scaligeri è dato di poco più alto a 4.45. La X è bancata a 3.70. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.85, lo 0-1 è proposto a 7.50, mentre l’1-2 viene dato a 8.75.

All’Ennio Tardini si giocherà Parma – Fiorentina. I bookies di Betsson propongono la squadra di Raffaele Palladino come vincente: il segno 2 è quotato a 2.25, opposto all’1 degli uomini di Fabio Pecchia che viene proposto leggermente più alto a 3.40. La X è data a 3.35. Per questo match, il Goal è atteso a 1.67, il No Goal è previsto a 2.08; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono quotati simili, dati rispettivamente a 1.83 e 1.87.

Allo Stadio Castellani l’Empoli affronterà il Monza: per questo match la vittoria della squadra di casa viene data a 2.55, mentre la X e il segno 2 sono quotati entrambi a 3.10. I risultati esatti più attesi per questa partita sono l’1-1, proposto a 5.75; l’1-0, bancato a 8.25. Tutti gli altri superano cifra 10.00.

Domenica 18 agosto si terrà la partita tra Bologna e Udinese, per la quale i bookmakers vedono gli uomini di Vincenzo Italiano in vantaggio con l’1 bancato a 1.94, di gran lunga favorita quindi rispetto al segno 2, quotato alto a 4.35. È alta anche la quota del pareggio, data a 3.40. Per questo match, il No Goal è atteso a 1.68, il Goal si attesta a 2.03; l’Under 2,5 viene quotato a 1.56, inferiore all’Over 2,5 che è invece bancato a 2.22.

Per Cagliari – Roma, i pronostici vedono il 2 fissato a 1.98, inferiore al segno 1 bancato a 4.00; anche la X si attesta con quota simile, a 3.50. Per quel che riguarda Lazio – Venezia, è attesa la vittoria delle Aquile: il segno 1 è quotato a 1.48, la X è bancata a 4.50, mentre il 2 è dato a 7.00.

Lunedì 19 si chiude la prima giornata con due importanti partite. Allo Stadio Via del Mare il Lecce sfiderà l’Atalanta: i bookies di Betsson propongono il segno 2 a 1.89, la X a 3.70, mentre il segno 1 è dato più alto a 4.15. Favorita anche la Juventus nel match contro il Como: i pronostici vedono l’1 dato a 1.36, mentre il 2 e la X sono quotati rispettivamente a 9.00 e 5.10.

PressGiochi