Serie A – l’Inter a caccia della settima vittoria consecutiva

L’Inter scende in campo per recuperare la 19esima giornata ospitando il Bologna di Italiano. I nerazzurri tengono sempre vive le speranze scudetto tanto che, in caso di vittoria, si porterebbero a un solo punto dal Napoli capolista ma con un’altra gara da recuperare. I rossoblù hanno raccolto un punto nelle ultime due partite ma coltivano ambizioni europee e, soprattutto in trasferta, hanno un rendimento di tutto rispetto, fatto di 15 punti in 9 partite. Gli esperti di Sisal non hanno dubbi sul settimo successo consecutivo della squadra di Inzaghi, dato a 1,42, il blitz a San Siro del Bologna sale a 7.50, il pareggio è a 4,50. Entrambe le squadre hanno un’anima offensiva ed è molto probabile che si assista a una gara ricca di spettacolo: il Gol è a 1,80 e l’Over 2,50 a 1,72. L’Inter ha vinto senza subire gol le ultime quattro gare, il Bologna però è andato a segno nelle ultime 13 trasferte di campionato giocate contro i nerazzurri, ecco perché un clean sheet dei padroni di casa è dato a 2,35.

La difesa del Bologna dovrà fare attenzione soprattutto a Lautaro Martinez, andato a segno nelle ultime tre gare giocate in casa contro i rossoblù: la rete dell’argentino è a 2,25, stessa quota per il gol del suo compagno di reparto Thuram. Nell’attacco dei felsinei si rivedrà Santiago Castro, partito dalla panchina contro la Roma, e dato marcatore a 4,50, chance anche per Orsolini, coinvolto in tre gol nelle sue ultime quattro partite contro l’Inter (due reti e un assist): a 4,80 l’eventualità di un suo gol o assist.

