Serie A: Lautaro, a caccia del primo gol contro il Genoa, guida l’Inter

L’attesa è finita. Dopo un’estate cortissima causa Europei, la Serie A riparte di slancio con l’Inter, campione d’Italia in carica, ad avere ancora il ruolo della lepre. Saranno proprio i nerazzurri a dare il via alla nuova stagione partendo da Marassi dove, sabato pomeriggio, sfidano il Genoa padrone di casa. Secondo gli esperti Sisal quello dell’Inter sarà un esordio da tre punti, offerto a 1,50, contro il 6,50 del Grifone mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Nerazzurri favoritissimi per due ragioni: le incertezze legate al mercato dei padroni di casa, via Retegui e Gudmunsson sulla strada dell’addio, e una striscia di ben 10 risultati utili in campionato da parte di Lautaro e compagni. Sommer potrebbe chiudere subito la porta, clean sheet a 2,00, tanto che potrebbe rivelarsi una gara con pochi gol, l’Under si gioca a 1,85. E allora il risultato esatto di 2-0 è in quota a 7,00 per i ragazzi di Inzaghi mentre pagherebbe 40 volte la posta per il Genoa. Scudetto, re dei bomber in Serie A e Copa America: Lautaro Martinez non poteva chiedere di meglio al 2024. Il Toro vuole ricominciare lasciando subito il segno contro i rossoblù ai quali non ha mai segnato: Lautaro primo marcatore si gioca a 3,70. Sogna di presentarsi al meglio ai suoi tifosi anche Mehdi Taremi, a segno 2,75. Gilardino spera che Junior Messias, nel tabellino dei marcatori a 5,00, senta aria di derby.

Sempre sabato, ma in serata a San Siro, esordisce anche il nuovo Milan di Paulo Fonseca ospitando il Torino. I rossoneri, per gli esperti Sisal, dovrebbero iniziare con il piede giusto visto che la vittoria è in quota a 1,62 rispetto al 5,50 dei ragazzi di Vanoli con il pareggio a 3,75. Proprio il Meazza è l’arma in più per Leao e compagni: i granata, infatti, non espugnano lo stadio del Milan, in Serie A, da ben 39 anni. Ci si attende una partita divertente dove la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,30. Non è quindi da escludere un Ribaltone, a 7,75, ma anche una rete dalla panchina offerta a 2,75. E il VAR farà subito la sua apparizione? Un’ipotesi in quota a 3,50. C’è tanta curiosità per la prima del Milan di Fonseca e gli occhi dei tifosi, inevitabilmente, saranno tutti per Alvaro Morata. Il bomber spagnolo, che contro il Torino ha messo insieme 2 gol e 3 assist con la maglia della Juventus, vuole subito far festa alla scala del calcio: la prima rete con i rossoneri è data a 2,50. Pronto ad aiutarlo Rafa Leao, gol o assist a 1,78, mentre gli ospiti hanno in Duvan Zapata, in gol a 4,00, l’uomo più pericoloso: il bomber colombiano ha colpito il Diavolo sei volte con ben 4 maglie diverse, Udinese, Sampdoria, Atalanta e Torino.

PressGiochi