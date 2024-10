Serie A. Inter-Torino, nerazzurri favoriti ma Vanoli sogna il colpaccio

La settima giornata di Serie A accende le luci di San Siro dove, sabato sera, Inter e Torino si sfidano in un match che preannuncia emozioni e spettacolo. I nerazzurri sono reduci dal successo in Champions contro la Stella Rossa mentre i ragazzi di Vanoli, squalificato, vogliono riscattare il passo falso interno con la Lazio di domenica scorsa. Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 11 ma l’Inter, per gli esperti Sisal, parte ampiamente favorita a 1,30 rispetto al 20 del Torino mentre si scende a 5,25 per il pareggio.

Una differenza notevole dettata dal fatto che i granata negli ultimi 11 incroci hanno strappato appena un punto a fronte di dieci sconfitte e, inoltre, non espugnano il Meazza nerazzurro dall’aprile 2016. Sommer va a caccia di un altro clean sheet, ipotesi offerta a 1,75: se il Toro non dovesse segnare allungherebbe la striscia negativa a cinque gare consecutive senza segnare all’Inter. L’Under, a 2,10, è nelle corde del match mentre un’espulsione a 4,60 potrebbe pesare in maniera determinante sull’esito della partita.

Lautaro Martinez si è sbloccato e, adesso, non vuole più fermarsi: il capitano dell’Inter che va a segno per la terza gara consecutiva è dato a 2,00 mentre si sale leggermente, 2,25, per un gol del gemello, Marcus Thuram. Il Torino, dal canto suo, ha in Duvan Zapata, a segno a 4,50, e Nikola Vlašić, gol o assist a 5,00, i terminali offensivi più pericolosi.

La giornata di campionato si chiude con l’altra formazione meneghina, il Milan, che vola al Franchi per sfidare la Fiorentina. Partita che si preannuncia senza esclusione di colpi visto che, nei 13 incroci più recenti, la Viola e il Diavolo, solo in una occasione, si sono divisi la posta. Gli esperti Sisal ritengono il Milan favorito a 2,10 contro il 3,25 della Fiorentina mentre il pareggio è in quota a 3,40. Decisamente probabile l’ipotesi del Goal, a 1,60, uno scenario che ha, come conseguenza, un risultato esatto di 2-1, uscito in tre degli ultimi quattro confronti diretti: il punteggio in favore dei toscani pagherebbe 12 volte la posta mentre quello a favore dei ragazzi di Fonseca si gioca a 9,25. Un Ribaltone è dato a 6,50 mentre un goal da fuori area è offerto a 3,00.

Tante (possibili) reti chiamano protagonisti annunciati: Moise Kean parte alla pari di Alvaro Morata, entrambi a 3,00, per entrare nel tabellino dei marcatori. Ma Rafa Leão, a segno a 4,00, ha nella Fiorentina uno dei suoi bersagli preferita avendola colpita già in 4 occasioni. I rossoneri dovranno però fare attenzione ad Albert Gudmunsson: la rete dell’islandese è in quota a 3,40.

