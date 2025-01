Serie A – Atalanta – Juventus, in palio punti pesanti . Su Sisal.it conduce la Dea a 2,10

Vanno in scena oggi i recuperi della 19esima giornata di Serie A, una sorta di mini turno infrasettimanale che vede protagoniste le squadre che sono state impegnate nella Supercoppa Italiana. Tra queste c’è il Milan, alle prese con il derby lombardo in casa del Como e a caccia di punti per risalire la classifica, dopo il deludente pareggio casalingo con il Cagliari. Un match che i rossoneri non devono prendere sotto gamba, i lariani infatti sono in buon momento, reduci dal pareggio all’Olimpico con la Lazio e con due vittorie ottenute nelle ultime 4. Al contrario del Milan che, a parte la vittoria nella Supercoppa, ha vinto solo una volta nelle ultime 4 gare. Gli esperti di Sisal però, non hanno dubbi sul successo degli uomini di Coinceçao, favoriti a 1,90, si sale a 4,00 per il successo della squadra di Fabregas mentre il pareggio si gioca a 3,60. Il Como è orfano del suo giocatore più temibile, Nico Paz, Fabregas dovrebbe affidarsi a Diao, il cui gol vale 5,00, con Cutrone che sfida il proprio passato: il gol dell’ex – già a segno con la Lazio nello scorso turno – è proposto a 4,00. Tra i rossoneri, dovrebbe esserci Abraham accanto a Leao: la rete del primo è a 3,00, si sale a 3,75 per la marcatura del portoghese.

Sfida delicata e con punti pesanti in palio quella tra Atalanta e Juventus. La Dea arriva da due pareggi consecutivi e, soprattutto, sembra aver perso il feeling con il gol; non hanno fatto meglio i bianconeri, la cui marcia deludente ha probabilmente archiviato il sogno scudetto. Il match è in bilico anche per gli esperti di Sisal, che vedono avanti gli uomini di Gasperini, a 2,10, il blitz bianconero è a 3,75 con il pareggio a 3,25. I due tecnici dovrebbero recuperare Retegui e Vlahovic, e sono proprio loro i due principali indiziati al gol, rispettivamente a 2,75 e 3,25. Con loro in campo ci si aspettano tanti gol, anche se gli ultimi risultati delle due compagini fanno prevalere l’Under 2,50, a 1,65, sull’Over a 2,10.

PressGiochi