SBC Awards 2024: annunciati i vincitori a Lisbona

Il 26 settembre 2024, durante l’undicesima edizione degli SBC Awards, Soft2Bet, Betsson Group e Kaizen Gaming sono stati tra i principali vincitori, in una serata che ha celebrato l’eccellenza dell’industria del gaming e delle scommesse. La cerimonia, ospitata per la prima volta a Lisbona presso la MEO Arena, ha visto la partecipazione di oltre 1.200 professionisti del settore, pronti a riconoscere l’innovazione e la leadership in 39 categorie di premi.

L’evento, condotto dalla celebre Kirsty Gallacher insieme all’ex portiere internazionale danese Peter Schmeichel, ha messo in luce i protagonisti tra operatori, fornitori, affiliati e leader del settore.

Tra i vincitori più acclamati, Kaizen Gaming ha confermato il suo primato come ‘Operatore di Casinò dell’Anno’ e ha conquistato anche il prestigioso titolo di ‘Operatore dell’Anno – Large’. Il programma di affiliazione di bet365 Partners ha difeso con successo il titolo di ‘Miglior Programma di Affiliazione’.

Nel settore delle scommesse, Betsson Group ha ottenuto il riconoscimento come ‘Operatore di Scommesse dell’Anno’, mentre Campeón Gaming ha trionfato come ‘Operatore dell’Anno – Medium’ e Retabet ha vinto nella categoria ‘Operatore dell’Anno – Small’.

Tra le nuove promesse del settore, Vegas Legends e Boomerang Partners sono stati nominati ‘Rising Star in Casino’ e ‘Rising Star in Sports Betting’, rispettivamente. Novibet si è aggiudicata il premio per la ‘Campagna di Marketing dell’Anno’, mentre Coolbet è stata premiata per la sua ‘Innovazione nel Casinò & Intrattenimento Gaming’.

Nel segmento degli affiliati, FairPlay Sports Media ha vinto per l’‘Innovazione del Prodotto di Affiliazione’, e Casino Guru è stato proclamato ‘Affiliato di Casinò dell’Anno’. Better Collective ha mantenuto il suo titolo di ‘Affiliato Sportivo dell’Anno’.

SOFTSWISS si è aggiudicata il prestigioso premio ‘Datore di Lavoro dell’Anno’, mentre il titolo di ‘Leader dell’Anno’ è stato condiviso da Corinne Valletta (Betsson), Marina Ostrovtsova (BGaming) e Uri Poliavich (Soft2Bet).

Soft2Bet è stata inoltre premiata per le sue innovazioni, vincendo i premi per ‘Innovazione nel Mobile’ e ‘Innovazione nel Casinò’.

IDnow ha confermato il suo primato come ‘Soluzione Anti-Frode & Compliance dell’Anno’, mentre Pay4Fun e Noda hanno trionfato rispettivamente nelle categorie ‘Innovazione nei Pagamenti’ e ‘Soluzione di Pagamento dell’Anno’.

Tra i vincitori nel settore dei giochi di slot, Pascal Gaming, Wazdan e Pragmatic Play si sono distinti nelle rispettive categorie di ‘Sviluppatore di Casinò / Slot dell’Anno – Small’, ‘Medium’ e ‘Large’.

Altri vincitori degni di nota includono:

Fast Track: Partner per l’Acquisizione

BETBY: Fornitore di Esports dell’Anno

OpenBet: Prodotto di Scommesse Terrestri & Gaming

Stats Perform: Prodotto di Dati Sportivi

EveryMatrix: Fornitore Multi-Canale

Gabsys: Rising Star in Sports Betting Innovation / Software

Evolution: Fornitore di Casinò Live

Sportradar: Prodotto di Scommesse Live

Winfinity: Rising Star in Casino Innovation / Software

Optimove: Fornitore di Marketing & Servizi dell’Anno

Entain Foundation U.S.: Iniziativa Socialmente Responsabile dell’Anno

NSoft: Fornitore di Sport Virtuali

BetConstruct: Innovazione dell’Industria dell’Anno

Alea: Fornitore di Piattaforma dell’Anno

White Hat Gaming: Fornitore White Label dell’Anno

Digitain: Fornitore di Scommesse Sportive dell’Anno

La serata ha concluso la SBC Summit, un evento che ha richiamato oltre 25.000 professionisti del settore alla Feira Internacional de Lisbona dal 24 al 26 settembre.

