Sanremo 2024. Share prima serata e Top 5 al contrario: il Festival si apre con numeri da record e Fred De Palma primo degli ultimi

A meno di 24 ore dall’accensione del palco dell’Ariston, gli esperti Sisal pronosticano uno share della prima serata con il 50% di possibilità di andare

oltre il 62,49% (offerto a 1,83), migliorando il dato record dello scorso anno. Sisal, però, ha stilato anche la TOP 5 della classifica al contrario. L’ultimo diventa il primo e viceversa, perché tutto è ancora possibile e spesso la vittoria è decretata dagli ascolti post-gara. Ne sono un esempio le indimenticabili e ribelli partecipazioni al Festival di Vasco Rossi arrivato ultimo nell’’82 con “Vado al Massimo” e penultimo l’anno seguente con la sua celebre “Vita

Spericolata”. Brani passati alla storia come due capisaldi della carriera del Blasco, hit storiche della musica italiana. Perciò, Fred De Palma, non demordere!

È proprio l’hitmaker torinese, infatti, a salire sul gradino più alto della TOP 5 al contrario:

– Fred De Palma a 2,75 è, al momento, il vincitore indiscusso dell’ultimo posto;

– i BNKR44 e Il Tre si giocano il penultimo in quota a 3,00;

– il terzo posto, dato a 5,00, è tutto per La Sad.

Si chiude così il podio invertito, ma rimane nel vivo la gara per la quart’ultima e la quint’ultima posizione:

– Il quarto posto è un duello tra Ricchi e Poveri e il duo Nek e Renga, offerti a 7,50;

– la chiusura della Top 5 è, invece, uno scontro tra GenZ con Alfa e Maninni che si giocano a 9,00.

A seguire gli altri cantanti in gara che, dalla prospettiva degli ultimi, si posizionerebbero in classifica così:

– a 16 se la giocano Clara e I Santi Francesi;

– svetta a 20 Rose Villain;

– Big Mama si difende a 25;

– Dargen D’Amico, Sangiovanni, Mr Rain e Il Volo sono appaiati in quota a 33;

– Gazelle, Irama, Ghali vengono offerti a 50;

– Fiorella Mannoia e Diodato quotati a 66;

– Emma, Loredana Bertè, Mahmood raggiungono quota 100;

– Geolier, Alessandra Amoroso,The Kolors, I Negramaro e anche le due favorite alla vittoria, Angelina Mango e Annalisa, partono alla pari a 300.

PressGiochi