San Sepolcro, vinti 50mila euro sull’app Superlotterie

È stata presentata per l’incasso la vincita di uno dei 300 premi da 50mila euro cadauno assegnati nei 3 concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre 2021.

La vincita fortunata al SuperEnalotto, effettuata tramite una giocata da App superlotterie, – l’App. di Sisal.it che assicura la migliore esperienza di gioco online e l’offerta completa di tutte le lotterie – è stata realizzata grazie a una giocata online di soli €7,50.

Il protagonista di questa storia è un uomo di 37 anni che lavora come dipendente in un vivaio. Un uomo che nel dovere di un lavoro che lo appassiona, affianca il sogno di costruire una famiglia con la donna che ama.

Sposarsi tra mille difficoltà del vivere quotidiano, però, non è un progetto sempre alla portata di tutti, soprattutto perché dispendioso. Oltre alla cerimonia spesso sussiste anche la necessità di vivere in una casa più grande che possa ospitare non solo la moglie ma anche, un domani, i figli.

“Sono una persona solare e ottimista ma con i piedi per terra. Per questo mi piace tentare la fortuna, consapevole del fatto che è sempre la dea bendata a scegliere dove posare il suo sguardo. Noi possiamo solo cercare di andarle incontro. E se i progetti che si hanno sono meritevoli, la speranza è ancora più forte”.

Una storia apparentemente come tante altre. Tanto semplice quanto importante però per chi la vive in prima persona perché con la vincita finalmente il progetto di vita del fortunato uomo potrà realizzarsi.

“Quando ho fatto la giocata vincente mi intrattenevo al telefono, distraendomi tra notizie e social quando poi il pensiero è andato alla mia fidanzata. E’ stato quello il momento in cui ho deciso di giocare. E poi …una gioia immensa. Quando ho scoperto di aver vinto, la sera, controllando sull’App superlotterie, non ci potevo credere! Ero troppo felice, quasi incredulo che fosse capitato proprio a me!”

Con il denaro della vincita, il fortunato coronerà il sogno del suo matrimonio e nel frattempo ha già fatto beneficienza “perché la gioia è ancora più grande quando viene condivisa”.

PressGiochi