San Giorgio in Bosco (Padova): multa per quasi 18mila euro in una sala slot

Sala giochi di San Giorgio in Bosco sanzionata per quasi 18 mila euro. Le forze dell’ordine sono entrate in azione nella serata di venerdì scorso. Nello specifico, la maxi sanzione è stata contestata al titolare dei locali, si tratta di un 34enne originario della Cina.

L’intervento di approfondimento e di verifica della legalità è stato condotto dal personale della squadra amministrazione della Divisione Pas di Padova. Una volta all’interno della sala giochi, i poliziotti hanno svolto gli accertamenti necessari sulle sette persone presenti, per poi effettuare i controlli sulle autorizzazioni e sul rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza.

Alla fine, sono state riscontrate diverse irregolarità: nello specifico, sono scattate sanzioni per un importo pari a 17.500 euro, una somma importante, legata al fatto che ben 35 apparecchi da gioco – di cui quattro vedevano giocatori intenti a puntare – erano accesi tra le 18 e le 20. Una fascia oraria in cui se ne dovevano stare spenti in virtù della legge regionale che intende promuovere interventi finalizzati alla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico.

