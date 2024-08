SAGSE Latam 2025: un ponte per connettere aziende internazionali con l’America Latina

Le autorità di SAGSE hanno annunciato importanti novità per la 33ª edizione dell’evento, che si terrà a Buenos Aires il 19 e 20 marzo 2025, con il tema “SAGSE Latam

Le autorità di SAGSE hanno annunciato importanti novità per la 33ª edizione dell’evento, che si terrà a Buenos Aires il 19 e 20 marzo 2025, con il tema “SAGSE Latam 2025: Il tuo ponte per connetterti con l’America Latina”.

Alan Burak, vicepresidente di Monografie, l’organizzatore dell’evento, ha sottolineato che SAGSE si è affermato come l’incontro principale dell’industria del gioco in America Latina, rappresentando una piattaforma fondamentale per connettere aziende globali con il mercato regionale. Nell’edizione del 2024, SAGSE ha attratto 3.000 dirigenti, con una significativa partecipazione di operatori, e ha registrato una notevole presenza di visitatori provenienti da Brasile (24%), Argentina (22%) e altri paesi della regione.

Per il 2025, SAGSE prevede una crescita nella partecipazione, con l’attesa di 4.000 visitatori. Inoltre, l’evento affronterà temi cruciali come la prevenzione del gioco patologico, il cyber-gioco infantile e la lotta contro il gioco clandestino e il riciclaggio di denaro.

Le iscrizioni per gli espositori sono già aperte, offrendo alle aziende un’opportunità unica per esplorare il mercato latinoamericano e ampliare la propria rete di contatti.

