Ronaldinho inaugura SiGMA Europe 2024 come ambasciatore di Betify

Il celebre ex calciatore brasiliano Ronaldinho de Assis Moreira parteciperà all’attesissimo evento SiGMA Europe 2024, a Malta, come ambasciatore ufficiale di Betify. L’appuntamento è fissato per il 12 novembre, data in cui Ronaldinho approderà al Mediterranean Maritime Hub (MMH) arrivando in barca, dopo un suggestivo tour delle tre città storiche di Malta: Birgu, Senglea e Cospicua. In seguito, farà tappa allo stand di Betify, dove concederà interviste e incontri con i fan e i professionisti del settore.

Conosciuto come “O Bruxo” (Il Mago), Ronaldinho è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. È l’unico giocatore ad aver conquistato nella sua carriera il Mondiale, la Copa América, la Confederations Cup, la Champions League, la Copa Libertadores e il Pallone d’Oro. Famoso per i suoi anni di successo con il F.C. Barcellona (2003-2008), nel 2009 è stato eletto “Miglior Giocatore del Decennio 2000-2010”, davanti a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

In un’intervista a SiGMA News, il management di Betify ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Ronaldinho come nostro ambasciatore a SiGMA Europe 2024. I suoi successi in campo e il suo richiamo globale rappresentano alla perfezione i valori di eccellenza che Betify incarna. La sua presenza a un evento di questo calibro segna l’inizio di una nuova fase per il nostro brand, puntando a connetterci con il nostro pubblico in modo ancora più profondo.”

SiGMA Europe 2024: il cuore pulsante dell’innovazione tech e gaming

SiGMA Europe è il principale evento dedicato a gaming, tecnologia e marketing digitale, che quest’anno si svolgerà in una cornice eccezionale di 45.000 metri quadri presso il MMH. L’evento offre un’esperienza completa tra sessioni di keynote, workshop pratici e ampie opportunità di networking. Con oltre 1.000 espositori di spicco, SiGMA ospita aree VIP, after-party esclusivi e cene di gala, consolidando Malta come punto d’incontro d’eccellenza per dirigenti e investitori.

Con il motto “Amici prima del business”, SiGMA Europe rappresenta un’opportunità unica per fare rete e conoscere i trend di settore, confermandosi tappa irrinunciabile per i leader mondiali del gaming e della tecnologia.

