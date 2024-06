Romania, servirà una legge federale per applicare il divieto al gioco d’azzardo nelle piccole città

Le restrizioni al gioco d’azzardo fisico ordinate dal Primo Ministro Marcel Ciolacu dovranno essere riesaminate dalla Corte Costituzionale della Romania per essere applicate come legge federale. Il giudizio è stato

Le restrizioni al gioco d’azzardo fisico ordinate dal Primo Ministro Marcel Ciolacu dovranno essere riesaminate dalla Corte Costituzionale della Romania per essere applicate come legge federale. Il giudizio è stato annunciato dalla Corte Suprema di Cassazione e Giustizia, incaricata di valutare le nuove restrizioni sul gioco d’azzardo terrestre che riformeranno il Codice Penale della Romania.

Per apportare modifiche al Codice Penale rumeno, la Corte Suprema ha ordinato che venga applicata una “revisione costituzionale” alla misura del “divieto di gioco d’azzardo nelle località con meno di 15.000 abitanti registrati”.

In aprile, il Primo Ministro Ciolacu ha autorizzato l’ordine esecutivo della ‘Legea Păcănelelor’ (La Legge delle Slot Machine), approvato dal Parlamento per imporre questa misura principale.

La legge richiede modifiche federali al Codice Penale della Romania, rendendo un reato operare dispositivi di gioco d’azzardo senza una licenza municipale, confermando che un locale di gioco d’azzardo si trova in una località con oltre 15.000 abitanti.

Le pene per le violazioni variano da tre mesi a un anno di reclusione o una multa, mentre l’emissione di un certificato falso sulla dimensione della popolazione da parte del municipio è punibile con sei mesi a tre anni di reclusione.

Esaminata dalla Corte Suprema, la misura principale del divieto di gioco d’azzardo nelle città rurali è stata ritenuta violare il ‘principio bicamerale’ della Romania su come le leggi federali vengono sanzionate, poiché le misure proposte contengono “difetti costituzionali sia di natura estrinseca che intrinseca.”

Di particolare rilievo, la Corte Suprema ha dettagliato la carenza della legge nel determinare quali città rumene saranno soggette alla legge e come richiederà ai locali interessati di trasferire le attività di gioco d’azzardo.

Ulteriori complicazioni sorgono dalla mancanza di chiarezza riguardo all’applicazione di queste normative, specialmente nelle aree rurali dove le risorse municipali possono essere limitate. Inoltre, l’assenza di compensazioni per le attività commerciali locali colpite dai mandati di trasferimento è stata un punto di contesa tra le parti interessate.

L’impegno del governo per regolamentazioni severe sul gioco d’azzardo è evidente, con il Primo Ministro Ciolacu che enfatizza la necessità di proteggere il benessere pubblico rispetto ai guadagni economici derivanti dalle attività di gioco d’azzardo.

Questo è sottolineato dalla recente nomina di Cristian-Gabriel Pascu come Vicepresidente dell’Ufficio Nazionale del Gioco d’Azzardo (ONJN), nonostante la sua mancanza di esperienza nel gioco d’azzardo o nel governo, sollevando preoccupazioni riguardo all’efficacia dell’applicazione delle norme.

Mentre il governo naviga tra le sue sfide legislative, l’attenzione rimane sull’assicurare un ambiente di gioco controllato e regolamentato, dando priorità al benessere dei cittadini.

Il Primo Ministro Ciolacu sostiene le misure esecutive della Legea Păcănelelor come l’azione più completa per “porre fine allo sfruttamento del gioco d’azzardo nel 90% delle città rumene.”

Sebbene l’entrata in vigore estiva sia stata rinviata, il Parlamento rimane fiducioso che la misura di divieto sarà mantenuta, e il governo non propone alcuna compensazione per i 27 operatori di scommesse autorizzati della Romania, tra cui leader di mercato come SuperBet, StanleyBet, Casa Pariurilor (Fortuna Entertainment) e Mozzart Kladionica.

