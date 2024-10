Roma: “Il futuro del settore dei giochi tra innovazione di mercato e politiche fiscali ”

“Il futuro del settore dei giochi tra innovazione di mercato e politiche fiscali ”. Questo il titolo del seminario pubblico (powered by IGT) organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e in programma giovedì 24 ottobre dalle 8 alle 10 presso la sede I-Com (Piazza dei Santi Apostoli 66, Roma).

L’iniziativa vuole approfondire – insieme a una platea selezionata di rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria e aziende – gli sviluppi del contesto del gioco in Italia. Partendo da un’analisi delle novità normative e delle tendenze recenti del settore, si avvierà un confronto sugli scenari presenti e del prossimo futuro, in particolare con riferimento all’ambito fiscale e ai nodi ancora da sciogliere relativamente alla pressione fiscale delle attività in corso di concessione. Obiettivo del tavolo sarà quello di affrontare le diverse sfide poste in capo al comparto e ai principali stakeholder di sistema.

Pressgiochi