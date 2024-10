Riordino giochi fisici: presentato ufficialmente al Tavolo tecnico in Conferenza Unificata il documento del MEF

E’ stata presentata nella giornata di ieri presso il Tavolo tecnico costituito in Conferenza Unificata con il Mef la proposta elaborata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero delle Finanze per una intesa definitiva con gli enti locali sulla distribuzione dell’offerta di gioco pubblico. L’Intesa rappresenta il passaggio fondamentale per poter procedere all’opera di riordino del settore del gioco terrestre come previsto dalla Delega fiscale. Ma senza di essa si continua a procedere per proroghe, come stabilito anche nella nuova legge di Bilancio. E i tempi stringono, visto che la Delega fiscale dovrà essere attuata entro agosto 2025.

Ricordiamo che al Tavolo prendono parte i rappresentati del Mef e dell’ADM, le Regioni con i dipartimenti dedicati a Salute e Affari finanziari e i Comuni con Anci.

Da parte del Ministero c’è stata quindi la presentazione della proposta che prevede una ipotesi di riduzione e razionalizzazione dei punti di offerta di gioco. Temi centrali quelli legati alla scelta dei luoghi sensibili, delle distanze e dei limiti orari. Si chiede che le norme siano valide per l’intero territorio nazionale e sembrerebbe che nell’attuale versione del documento ADM abbia confermato la scelta di individuare tra i luoghi sensibili: le scuole secondarie inferiori e superiori, i luoghi di culto e strutture sanitarie che ospitano centri di recupero per le dipendenze.

Le Regioni hanno preso tempo per valutare la nuova proposta e si sono riaggiornate al prossimo 14 novembre.

PressGiochi