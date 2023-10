Rimini, Croatti (M5S) plaude al contributo a fondo perduto per i bar senza slot

Il senatore del MoVimento 5 Stelle, Marco Croatti, ha espresso il suo apprezzamento e sostegno per l’iniziativa del Comune di Rimini contro l’azzardopatia. Il Comune ha deciso di assegnare un contributo a fondo perduto agli esercizi economici che sceglieranno di eliminare le slot machine dalle loro attività.

Croatti ritiene che la lotta all’azzardo sia una battaglia culturale che deve essere portata avanti con determinazione, anche sfidando il governo e le forze politiche di destra, che secondo lui sono troppo vicine alle lobby del gioco.

Il senatore ha inoltre sottolineato l’importanza della questione dei calciatori professionisti coinvolti in un giro di scommesse sportive, definendola la punta dell’iceberg di un problema più ampio che colpisce oltre 1,5 milioni di italiani affetti da dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.

Secondo Croatti, i dati attuali mostrano una realtà preoccupante, con fatturati del gioco in costante aumento e costi sociali dell’azzardo sempre più difficili da calcolare. Questi costi includono problemi e disperazione per molte famiglie e giovani.

Il senatore ha criticato il governo Meloni per il suo tentativo di indebolire ed eliminare le regole stringenti contro l’azzardo introdotte nel Decreto Dignità durante il governo Conte I. Ha inoltre accusato una parte significativa del mondo del calcio di non voler rinunciare alle sponsorizzazioni e ai soldi delle società del gioco d’azzardo. Infine, Croatti ha espresso il suo sostegno a coloro che sono in prima linea nella lotta contro l’azzardo, in particolare ai comuni italiani come quello di Rimini.

