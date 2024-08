Ridurre il gioco gratuito si, ma non del tutto

Secondo un nuovo studio di ricerca accademica, ridurre le offerte di gioco gratuite ai giocatori ha un impatto minimo sulla probabilità che i clienti tornino in un casino. Tuttavia, lo studio ha rilevato che eliminare del tutto gli incentivi non sarebbe opportuno.

La ricerca è stata condotta per diversi anni presso un casino tribale non identificato nella “zona occidentale degli Stati Uniti”. Su un campione di 400 giocatori. Nel primo anno, ai partecipanti sono stati dati 15 $ a settimana di gioco gratuito. Nel secondo anno, i giocatori sono stati divisi in quattro gruppi uguali, con ogni gruppo che ha ricevuto una quantità diversa di gioco gratuito che andava da 0 $ a 15 $. I risultati chiave dello studio denotano un calo del 20% nelle visite tra il gruppo il cui gioco libero era stato eliminato. I gruppi che ricevevano qualsiasi quantità di gioco libero – $ 5, $ 10 o $ 15 – non hanno modificato le abitudini di visita.

Pubblicata sull’UNLV Gaming Research and Review Journal, la ricerca indica che potrebbe esserci spazio per riduzioni considerevoli dei premi (in gioco gratuito) senza una perdita significativa di affari.

In molte giurisdizioni, gli operatori di casinò spendono milioni di dollari all’anno in spese promozionali. Ma se questo modello non produce più risultati o se si possono ottenere risultati comparabili senza gravarsi di tali costi, è possibile che gli operatori di casino inizino a tagliare.

Anthony Lucas, professore di gestione dei casino presso l’UNLV ed ex dirigente di un casino di Las Vegas, e Katherine Spilde, professoressa presso la San Diego State University e presidente del Sycuan Institute del Tribal Gaming College, coautori dello studio, hanno dichiarato che: “Questo lavoro non dimostra che il gioco libero sia negativo. Piuttosto, che si è evoluto in un luogo in cui non sta raggiungendo gli obiettivi dichiarati. Perciò i casino dovranno chiedersi ‘Come possiamo farlo diversamente? Come possiamo farlo meglio?'”

Alla luce dei risultati dello studio, Lucas ha affermato che gli operatori delle case da gioco potrebbero risparmiare i soldi destinati al gioco gratuito e fare tante altre cose, come migliorare il servizio clienti e l’ambiente fisico. Tuttavia, è improbabile che il gioco gratuito venga presto sostituito dagli operatori dei casino come scelta obbligata. “Non si va sempre in vacanza nello stesso posto o si esce a mangiare nello stesso ristorante. È lo stesso con il gioco d’azzardo”, ha detto l’esperto. “Probabilmente non si va allo stesso casino ogni volta, ma i programmi fedeltà riescono a convincere le persone a visitarlo più spesso. Ed è per questo che continueranno a essere utilizzati.”