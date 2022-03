Ricreativo B acquisisce la maggioranza di Bakoo SpA

Ricreativo B – società di proprietà di Giuseppe Iori – ha acquisito la quota di maggioranza di Bakoo spa, grazie all’accordo siglato con uno degli azionisti – l’ingegner Francesco Gatti – nei giorni scorsi. Bakoo è una software house presente nel mercato giochi dal 2002, che disegna e realizza giochi per apparecchi da intrattenimento in Italia e Spagna. La libreria conta attualmente oltre 60 titoli, utilizzati mediamente da oltre 40mila utenti mensili. L’azionista uscente e Bakoo SpA hanno stabilito dei patti commerciali che consentiranno alla società di utilizzare ed esaltare il potenziale del brand, costituito vent’anni fa dallo stesso Gatti e dall’altro azionista Romenghi.

Francesco Gatti ha detto: “La ricerca continua di nuove motivazioni professionali, insieme alla certezza di poter lasciare la società in ottime mani, mi hanno sostenuto nel fare una scelta per me difficile. Ho fondato una nuova società, acquisendo il marchio Bull Gaming proprio da Bakoo che me lo ha concesso e con il quale mi impegnerò principalmente nel mercato spagnolo dove sto trasferendo parte della mia vita professionale e famigliare. Ringrazio Giuseppe Iori per tutto quanto ha fatto e per l’impegno che, ne sono certo, metterà in questa nuova e fantastica avventura alla guida di Bakoo. Abbraccio con affetto i nostri dipendenti e la dirigenza di Bakoo, alla quale auguro i migliori successi per il futuro”.

Giuseppe Iori, che è anche vicepresidente di As.Tro, ha così commentato l’accordo: “Abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno in Bakoo e siamo orgogliosi ed entusiasti di poter continuare il percorso di una delle storiche società del settore gaming in Italia, alla ricerca di risultati sempre più ambiziosi. Il rinnovato impegno in Bakoo, una meravigliosa realtà dell’imprenditoria italiana, ci permetterà di consolidare sinergie con le altre aziende del gruppo. Raccoglieremo il testimone della conduzione e direzione dall’amico Gatti, con l’intento di dare continuità alla presenza di Bakoo nel mercato del gioco”. L’ingegner Romenghi, che resta in società, ha aggiunto: “Sono felice ed orgoglioso per la fiducia che Ricreativo B ed in particolare Giuseppe Iori dimostrano di riporre in Bakoo e, insieme a loro, mi accingo a contribuire all’evoluzione della nostra azienda con rinnovato entusiasmo. Ritengo che le nuove sinergie che possono entrare in gioco rappresentino il presupposto ideale per un ciclo virtuoso che potrà andare a vantaggio di tutte le aziende del gruppo. Ringrazio l’amico Francesco Gatti per questi 20 anni di impegno e dedizione all’azienda che insieme abbiamo fondato, per le esperienze che abbiamo condiviso e per gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Gli auguro di realizzare la propria vision ed ottenere il successo imprenditoriale che merita nella nuova avventura”.

PressGiochi