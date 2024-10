Rho (MI): sanzionate due sale slot

La sera del 27 settembre 2024 ha segnato un importante intervento contro il gioco d’azzardo nel territorio di Rho (MI).

Grazie ad alcune segnalazioni, la Polizia Locale ha emesso due sanzioni da 500 euro ciascuna, per violazione dell’ordinanza che limita gli orari del gioco, con l’obiettivo di scoraggiare i giocatori e prevenire che le persone trascorrano ore intere davanti a slot machine o videolottery. In particolare, in un esercizio, le porte erano chiuse negli orari in cui è impedito il gioco, ma una persona si trovava in ogni caso all’interno e utilizzava ugualmente una slot machine, violando l’ordinanza sindacale.

La Polizia Locale, attiva nei controlli del Progetto Smart della Regione Lombardia, ha coinvolto la squadra di Polizia amministrativa Annonaria, esaminando anche cinque esercizi commerciali, nei quali però non sono state riscontrate violazioni.

PressGiochi