Rendiconto 2022. Mari (AVS): “La crescita delle entrate dai giochi è segnale di una sofferenza del Paese”

“Reggono, anche nel 2023, i giochi. Sembra una cosa positiva ma non lo è né dal punto di vista culturale né dal punto di vista della condizione materiale del Paese. Purtroppo, giocare di più non solo è un fatto negativo, come abbiamo più volte detto in quest’Aula, ma è anche il segno di una sofferenza. Quindi, il Paese, molto probabilmente, almeno dal nostro punto di vista, va davvero in una direzione sbagliata”.

Lo afferma l’onorevole Francesco Mari (AVS) durante la discussione del Rendiconto 2022 e dell’Assestamento 2023 all’interno del quale si segnala un incremento delle entrate erariali dal settore dei giochi pubblici.

PressGiochi