IBIA collabora con Aposta Ganha per le scommesse sportive in America Latina

Il principale operatore di scommesse sportive con sede in America Latina, Aposta Ganha, ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA), rafforzando la presenza dell’associazione nella regione. L’operatore è stato lanciato sei anni fa e punta a un’ulteriore crescita a livello internazionale, in particolare in Brasile dove cercherà una licenza e dove tutti gli operatori di scommesse sportive dovranno aderire a un organismo di monitoraggio.

Aposta Ganha entrerà ora a far parte della rete di monitoraggio dell’integrità leader a livello mondiale di IBIA, unendosi a oltre 50 società di scommesse sportive che gestiscono oltre 125 marchi di scommesse sportive a livello globale. Aposta Ganha è entrata nel mercato messicano all’inizio di quest’anno con il suo marchio localizzato, www.apuestagana.mx, e lavorerà con l’IBIA per combattere la corruzione e le partite truccate.

Hugo Baungartner, CCO di Aposta Ganha, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con l’IBIA che condivide il nostro completo impegno nel proteggere l’integrità dello sport e la sicurezza dei clienti delle scommesse. Attraverso la nostra associazione, insieme ad altre aziende leader, siamo entusiasti di svolgere un ruolo chiave contribuendo all’importante lavoro che l’IBIA continua a svolgere”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è lieta di dare il benvenuto ad Aposta Ganha nella nostra associazione delle principali società di scommesse sportive globali. L’operatore rafforza ulteriormente la nostra posizione nella regione dell’America Latina e a livello globale. La decisione di Aposta Ganha di aderire all’IBIA è un altro voto di fiducia nell’associazione e nel successo del suo approccio volto a proteggere le attività dei suoi membri operatori di scommesse sportive da pratiche di scommessa corrotte. Garantire l’integrità del prodotto è di fondamentale importanza e non vediamo l’ora di integrare Aposta Ganha nella nostra rete di monitoraggio”.

L’IBIA è un ente senza fini di lucro che non ha conflitti di concorrenza con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori per operatori per proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive dalle partite truccate. La rete globale di monitoraggio dell’integrità di IBIA è uno strumento anti-corruzione altamente efficace, poiché rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati.

Attraverso la rete di monitoraggio IBIA è possibile tracciare le attività transazionali legate ai singoli conti cliente. I membri dell’IBIA generano più di 300 miliardi di dollari di fatturato annuo delle scommesse (handle), rappresentando circa il 50% del settore globale delle scommesse sportive commerciali regolamentate, terrestri e online, e oltre il 50% solo per quelle online. IBIA ha recentemente pubblicato un rapporto sulla disponibilità dei prodotti per le scommesse sportive che include un focus sul mercato brasiliano.

Secondo H2 Gambling Capital – la principale autorità indipendente sui dati del mercato globale del gioco d’azzardo – si stima che i membri dell’IBIA rappresentino oltre il 60% del mercato brasiliano del gioco d’azzardo a distanza. Questa posizione di leadership sul mercato consentirà a IBIA di fornire un’analisi altamente accurata e un efficace deterrente contro le frodi legate alle scommesse, rendendola in una posizione unica per supportare un giro di vite sulle partite truccate in Brasile e nella più ampia regione dell’America Latina.

