Sabaudia: il Sindaco Mosca emette ordinanza per fissare gli orari delle sale giochi e esercizi generalisti

Interventi per contrastare la ludopatia, il Comune di Sabaudia scende in campo. A seguito di una serie di segnalazioni da parte di associazioni di categoria e cittadini, il sindaco Alberto Mosca, ha emesso un’ ordinanza per fissare gli orari delle sale giochi dalle ore 10 alle ore 2, sette giorni su sette, compresi i festivi. Orario diverso per bar e tabacchi che dispongono di slot machine e Video Lottery Terminal (VLT), previsto dalle 8 alle 20, per evitare ai minorenni, soprattutto dopo cena, l’utilizzo degli apparecchi che creano dipendenza. In caso di inottemperanza si rischiano sanzioni.

“Un provvedimento, quello emesso nei giorni scorsi dal primo cittadino – fanno sapere dal Comune – finalizzato ad arginare il fenomeno della ludopatia, considerando anche l’imminente chiusura delle scuole e la vulnerabilità degli adolescenti. Limitando le ore di funzionamento degli apparecchi da gioco, si mira a ridurre l’accessibilità al gioco d’azzardo durante le fasce orarie in cui i rischi per la dipendenza sono maggiori. La decisione del Sindaco riflette un impegno concreto nel proteggere la salute mentale e il benessere della Comunità, soprattutto dei cittadini più giovani e vulnerabili. Sarà importante monitorare l’efficacia della misura nel contrastare la ludopatia, assicurando il rispetto dell’ordinanza da parte di tutte le parti interessate. L’adozione della regolamentazione, unita alle sanzioni previste per coloro che la violano, rappresenta un passo avanti, come detto, nella lotta contro le dipendenze, orientando la comunità verso uno stile di vita più sano e consapevole”.

