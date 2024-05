Catanzaro-Brescia, chi sfiderà la Cremonese? Quote e pronostico Netwin

I calabresi e le Rondinelle si affrontano in 90 o 120 minuti per accedere alla semifinale playoff

In Serie B è tempo di playoff e dopo Palermo-Sampdoria va in scena Catanzaro-Brescia, match tra la quinta e l’ottava della Regular Season terminata allo stesso modo: con due sconfitte da parte dei calabresi e delle Rondinelle. I padroni di casa, tuttavia, erano praticamente in preparazione di questa sfida, quindi il ko per 3-1 in casa contro la Samp, ricco tra l’altro di errori individuali, è da considerare fino ad un certo punto. Il Brescia, invece, scendeva in campo per provare a migliorare la sua posizione, ma non ci sarebbe riuscito neanche se avesse vinto considerati i successi proprio di Samp e Palermo. E le motivazioni del Bari, capace di vincere 2-0, erano infinitamente superiori.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Sia Catanzaro che Brescia hanno perso l’ultima partita della Regular Season, ma i calabresi sono pronti a ricreare al Ceravolo l’atmosfera delle grandi sfide. Senza dimenticare, inoltre, che hanno battuto il Venezia per 3-2 nella terzultima giornata, arrivando a confermare il quinto posto ma soprattutto a far capire che è una delle candidate più forti a raggiungere la semifinale, se non di più. Le Rondinelle, invece, l’hanno spuntata sul gruppo di squadre che lottava, causa classifica corta, prima per la salvezza, poi addirittura per i playoff. E può guardare con fiducia visto che in Regular Season, a Catanzaro, hanno vinto proprio gli ospiti, mentre al Rigamonti è finita 1-1. In palio, la semifinale contro la Cremonese di Stroppa e Coda.

IL PUNTO SUL CATANZARO

Per tutta la Regular Season, il Catanzaro è stata una delle grandi protagoniste del campionato, e gli ultimi risultati sono da considerare fino ad un certo punto. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, ma in casa e contro un Venezia che lottava e lotta ancora per la Serie A. In questo senso, le sconfitte con Ternana e Sampdoria sono da prendere con le pinze, perché arrivate a risultato già ampiamente acquisito e con le semifinali virtualmente e poi ufficialmente irraggiungibili. Adesso, potrebbe scendere in campo ai playoff la migliore versione del Catanzaro, per puntare ad un risultato che sarebbe storico.

IL PUNTO SUL BRESCIA

Il Brescia, come il Catanzaro, ha vinto solo una delle ultime cinque partite e segnando solo 6 gol di cui 4 al già retrocesso Lecco. L’obiettivo è stato centrato, ma le Rondinelle sono forse il collettivo che arriva con più punti interrogativi ai playoff, anche perché se pure dovesse arrivare fino alla fine, dovrebbe sempre invertire il fattore campo, dato che è arrivata ottava al termine della Regular Season. Ma, come già detto, il 3-2 in casa del Catanzaro del 23 dicembre può fare da ulteriore stimolo ad una squadra che quasi non ha nulla da perdere nonostante la posta in palio sia alta.

PROBABILI FORMAZIONI

Dopo turnover e turni di riposo, il Catanzaro è pronto a schierare la formazione migliore con Iemmello e Brighenti dal primo minuto, ma si potrebbe aggiungere anche Vandeputte tra i titolari così come Ambrosino, che dovrebbe aver recuperato dal problema accusato proprio in Catanzaro-Venezia. Maran, invece, punta tutto su Bjarnason e Moncini, fondamentali in questo finale di stagione.

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Antonini, Veroli; Oliveri, Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bjarnason; Moncini.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per questo scontro diretto che vale la semifinale playoff contro la Cremonese, i tipster di Netwin consigliano la vittoria del Catanzaro quotata 2.06. In alternativa l’Over 3,5 quotato 2.95 : sono due squadre che hanno regalato, nel corso della stagione e dell’ultimo periodo, partite ricche di reti.

PressGiochi