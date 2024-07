Regole tecniche giochi online: invio in Ce notificato alla Comm. Finanze e Politiche Ue

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 luglio 2024, ha comunicato, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317,

Questa comunicazione – fa sapere il Parlamento – è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea).

