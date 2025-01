Regno Unito. UKGC emette una sanzione di £1mln a un operatore di gioco online

L’operatore di gioco online Greentube Alderney Limited, che gestisce admiralcasino, dovrà pagare £ 1 milione dopo che un’indagine della UK Gambling Commisssion ha rivelato la responsabilità sociale e i fallimenti nell’applicazione della normativa antiriciclaggio.

L’operatore donerà la somma della sanzione a cause socialmente responsabili secondo quanto stabilito nell’accordo con la UK Gambling Commission.

Le lacune in materia di responsabilità sociale comprendono:

non sono stati attuati pienamente i controlli per individuare tempestivamente gli indicatori di vulnerabilità o di potenziale danno. Un cliente ha fornito un estratto conto bancario come prova di indirizzo che aveva un saldo negativo all’apertura e alla chiusura e comprendeva numerose transazioni con un altro operatore di gioco, ma le informazioni non sono state esaminate o inoltrate fino a quando il cliente non ha depositato £ 4.000 per quattro mesi.

Le carenze in materia di lotta al riciclaggio di denaro comprendono:

non sono state sempre esaminate le informazioni disponibili al momento della loro ricezione o in modo tempestivo, con conseguenti ritardi evitabili nell’individuazione e nel potenziale aumento dei rischi di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo. Un cliente ha fornito un estratto conto bancario che mostra transazioni complesse e insolite – tra cui oltre £ 100.000 in essere trasferiti dentro e fuori dal conto e un saldo negativo di chiusura – ma il bilancio è stato esaminato e scalato solo quattro mesi dopo;

non sempre segue la propria politica per quanto riguarda quelle che essa definisce “professioni a rischio”. In un caso, il rischio potenziale elevato rappresentato da un direttore finanziario – che aveva accesso a fondi che potevano essere sottratti e riciclati – non è stato riconosciuto o integrato nel profilo di rischio del cliente e non sono state adottate misure per attenuare l’aumento del rischio;