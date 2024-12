Regno Unito. Tim Miller (GC): “Collaborazione e trasparenza dei dati sono i due fattori per costruire il miglior nuovo sistema possibile”

Il direttore esecutivo della UK Gambling Commission, Tim Miller, ha preso la parola in occasione della conferenza annuale GambleAware.

Miller apre il suo discorso così: “Il tema di questa parte finale della conferenza è ‘Costruire il miglior nuovo sistema possibile’. In quanto regolatore del gioco d’azzardo, il nostro ruolo legale non ci dà la competenza per parlare con autorità sulla progettazione dei sistemi di trattamento e supporto – quindi non lo farò. Tuttavia, quando abbiamo stabilito la Strategia nazionale per ridurre i danni del gioco d’azzardo nel 2019 abbiamo deliberatamente cercato di adottare un approccio a livello sistematico”.

Il direttore esecutivo ribadisce nuovamente l’importanza della collaborazione per apportare migliorie al settore: “La Gambling Commission si impegna ad adottare un approccio collaborativo, laddove possibile, con gli operatori per innalzare gli standard; con i nostri colleghi regolatori sia in patria che all’estero; e con altri il cui lavoro può contribuire a rendere il gioco d’azzardo più sicuro, più equo e senza criminalità.

Per questo motivo siamo anche molto favorevoli al tema scelto per questa la conferenza: GambleAware. Mentre continuiamo a passare dai sistemi di finanziamento volontario, trattamento e prevenzione che abbiamo oggi ad un sistema finanziato dal prelievo legale, l’impegno a lavorare insieme rimarrà importante. Ciò dovrebbe includere la collaborazione con il più ampio ventaglio di voci, comprese tutte quelle che possiedono le conoscenze e le intuizioni, competenze ed esperienze che saranno necessarie per rendere il futuro sistema un successo.

Man mano che ci si avvicina alla realizzazione di un prelievo legale, talvolta si è avuta la sensazione che i tentativi di escludere certe voci fossero aumentati. La nostra esperienza della strategia nazionale suggerisce che un tale approccio sarebbe un errore.

Dobbiamo continuare ad ascoltare le voci di coloro che hanno vissuto esperienze di dipendenza. Abbiamo trascorso molto tempo ad ascoltare queste persone attraverso il nostro Lived Experience Advisory Panel e in altri ambienti. Ciò che è chiaro è che nessuna persona, nessun gruppo può riflettere la gamma diversificata di esperienze vissute. Sarà quindi importante che il futuro sistema adotti un approccio inclusivo per ascoltare tali voci.”

“Dobbiamo anche assicurarci di ascoltare le voci di tutti i consumatori, compresi quelli che non hanno riscontrato alcun danno causato dal gioco. Se il futuro sistema vuole adottare un approccio veramente preventivo, allora sarà necessario capire perché molte persone non subiscono danni e, ove opportuno, cercare di replicare tale esperienza.” continua Miller.

Continua ancora: “Dobbiamo assicurarci di ascoltare le voci di coloro che lavorano nei servizi esistenti. Mentre molti hanno giustamente sottolineato alcune delle lacune e limitazioni del sistema attuale, ho anche sentito regolarmente persone che sono state aiutate in modo notevole dai servizi esistenti o che attualmente si affidano a tali servizi. Qualunque siano le strutture e i sistemi futuri, la possibilità di attingere a molti di coloro il cui lavoro sta già facendo la differenza sembra davvero fondamentale per il successo di qualsiasi cosa venga dopo.”

Miller si rivolge poi agli operatori del settore dei giochi: “Infine, dobbiamo anche ascoltare le voci provenienti dall’industria. Ora, non fraintendete ciò che sto dicendo qui – l’industria non dovrebbe essere in grado di prendere decisioni su come sono progettati i servizi di trattamento e supporto. Analogamente, la ricerca dovrebbe essere indipendente dal modo in cui viene commissionata e gestita. Le persone devono essere sicure che il sistema di prelievo funzioni in modo da non essere influenzato da considerazioni commerciali.

Come nel caso dei servizi finanziari, le nostre normative richiedono sempre più spesso agli operatori di ‘conoscere il proprio cliente’ sia per la responsabilità sociale che per scopi antiriciclaggio. Le società di gioco hanno un valore nel costruire una tale base di conoscenze sui consumatori a fini di prevenzione dei danni.

Se si fa nel modo giusto, con trasparenza e apertura, includendo la più ampia gamma di voci, non è necessario compromettere l’indipendenza del sistema. Al contrario, essa contribuisce a garantire che tutti si stiano dirigendo nella stessa direzione e che le decisioni siano prese sulla base dei migliori dati possibili.”

Il direttore esecutivo passa ad un altro tema di discussione: “Alla Gambling Commission siamo chiari sul fatto che una migliore evidenza conduca a decisioni migliori e decisioni migliori condurranno a risultati migliori. Dallo sviluppo e dal miglioramento delle nostre statistiche ufficiali fino al lavoro collaborativo in tutto il mondo per ridurre al minimo le lacune nella base di dati più ampia. Si tratta di un settore in cui abbiamo compiuto notevoli progressi negli ultimi 12 mesi e che intendiamo raggiungere ancora di più nel prossimo anno.

Per questo motivo, nell’estate del 2023 abbiamo lanciato il nostro programma Evidenze e priorità. Il programma ha definito sei temi chiave in cui volevamo compiere uno sforzo concertato per rafforzare la base di dati. Essi sono:

esperienze di gioco precoci e prodotti gateway;

la gamma e la variabilità delle esperienze di gioco;

danni e vulnerabilità connessi al gioco d’azzardo;

impatto delle pratiche degli operatori;

caratteristiche e rischi dei prodotti;

gioco d’azzardo e criminalità.

Lo scopo del programma è evidenziare agli altri i settori in cui, come autorità di regolamentazione, vediamo un reale vantaggio nell’esecuzione di nuove ricerche. Spero che questo programma svolgerà un ruolo importante nell’aiutare a dare forma alla ricerca condotta nel quadro del prossimo prelievo.”

“Volevo anche evidenziare l’enorme quantità di lavoro che è stato speso nello sviluppo e nel lancio del Gambling Survey for Great Britain (GSGB). È la più grande indagine di questo genere al mondo e ci sta già dando una ricchezza e profondità di dati che non abbiamo mai avuto prima.

Abbiamo cercato di essere trasparenti nello sviluppo del GSGB nel corso degli anni, sui potenziali limiti della metodologia e sui suoi punti di forza. Perché sappiamo che nessun numero può essere conclusivo. Nessun singolo set di dati vi darà un quadro completo. Ecco perché per noi le statistiche ufficiali sono importanti, ma costituiscono solo una parte del puzzle probatorio.” prosegue Miller.

Viene poi ribadita l’importanza dei dati: “Sarà quindi essenziale che il futuro sistema sia in grado di attingere alla più ampia base di dati e tecniche di ricerca possibili per prendere decisioni. Tale sistema dovrà anche garantire che le prove siano utilizzate in modo solido, credibile e trasparente.

Purtroppo, il ricorso abusivo alle statistiche ufficiali sta assorbendo sempre più tempo. I nostri dati recentemente pubblicati sui bambini e sui giovani ne sono un esempio perfetto, in cui gran parte della copertura è stata piuttosto ampia. Talvolta l’uso improprio è un atto accidentale ma ben intenzionato. Un vero e proprio tentativo di scrivere in modo accessibile che finisce per semplificare troppo un quadro necessariamente complesso e sfumato. È vitale che tutti noi siamo meticolosi nel modo in cui usiamo le prove. ”

“Costruire il miglior nuovo sistema possibile sarà difficile. Ci saranno probabilmente alcuni falsi inizi e alcuni passi falsi. Ma se il sistema è costruito su una solida base di prove solide e cerca di incoraggiare la più ampia collaborazione possibile, allora le sfide che si presentano possono essere facilmente superate.” conclude Miller.

PressGiochi