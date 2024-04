Regno Unito. Sanzione da 582mila £ per bet365, saranno destinati a progetti di gioco responsabile

La UK Gambling Commission ha applicato una sanzione a bet365 di £ 582.120 relativa ad alcune carenze in materia antiriciclaggio e responsabilità sociale delle attività di bingo e casinò. In

In totale, Hillside (UK Gaming) ENC, che detiene una licenza per i prodotti di bingo e casinò di bet365, deve pagare £ 343.035, mentre il resto sarà pagato da Hillside (UK Sports) ENC, che detiene una licenza per offrire scommesse.

Kay Roberts, direttore esecutivo delle operazioni presso l’UKGC, ha descritto le carenze politiche e procedurali come “non così gravi” se paragonate a quelle di altre società di gioco d’azzardo negli ultimi anni, ma ha sottolineato che si trattava comunque di errori. “Ci aspettiamo standard elevati dagli operatori in termini di mantenimento del gioco d’azzardo sicuro, giusto e privo di criminalità, e agiremo sempre per correggere eventuali carenze. Questo operatore è ben consapevole che il ripetersi di queste carenze si tradurrà in un’escalation di azioni normative”.

Sia Hillside (UK Gaming) ENC che Hillside (UK Sports) ENC hanno scritto risposte pubbliche accettando la valutazione, in cui si afferma che bet365 destinerà £ 582.120 verso cause socialmente responsabili come parte dell’accordo normativo.

