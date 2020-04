Regno Unito. La National Lottery distribuisce 600 milioni di sterline di finanziamenti per combattere il COVID-19

Nel Regno Unito, le organizzazioni di beneficenza e quelle colpite dall’impatto dell’epidemia del COVID-19 nel hanno accesso a un pacchetto di sostegno, proposto dalla National Lottery, che raggiunge i 600 milioni di sterline. Grazie ai giocatori della lotteria nazionale, nei prossimi mesi verranno distribuiti centinaia di milioni di sterline di finanziamenti per aiutare i progetti più colpiti dal Coronavirus e che supportano le persone più vulnerabili delle comunità. Nel Regno Unito, il sostegno finanziario annunciato fino ad oggi per aiutare a contrastare l’impatto del Coronavirus, comprende fino a 300 milioni di sterline del Fondo nazionale per i prossimi sei mesi, per i gruppi che supportano persone e comunità. Un fondo di emergenza da 50 milioni di sterline del National Lottery Heritage Fund per far fronte alle pressioni immediate nel settore del patrimonio nei prossimi quattro mesi e fornire maggiori investimenti in competenze digitali essenziali. Sport England ha annunciato che 157 milioni di sterline di finanziamenti della lotteria nazionale andrebbero a favore di un pacchetto di risposta per sostenere il settore dello sport e dell’attività fisica. L’Arts Council in Inghilterra ha annunciato che 144 milioni di sterline andranno alle associazioni a supporto di individui e organizzazioni in tutto il settore culturale. Il British Film Institute (BFI) ha messo a disposizione 4,6 milioni di sterline per alleviare la pressione per le organizzazioni e gli individui delle industrie cinematografiche più colpiti dalla pandemia. L’Arts Council of Wales è stato in grado di versare 5,1 milioni di sterline in un fondo per il settore artistico. Sport Wales ha lanciato un fondo per il settore sportivo, con 4,75 milioni di sterline. Creative Scotland ha proposto fondi da oltre 10 milioni di sterline per mantenere il flusso di finanziamenti per le persone più bisognose. L’Arts Council of Northern Ireland ha aperto un programma d’emergenza per artisti finanziato dalla lotteria nazionale da 500.000mila sterline per artisti indipendenti e professionisti. Le cifre evidenziate formano il pacchetto di finanziamento totale.

Dawn Austwick, presidente del National Lottery Forum, commenta il contributo: “La lotteria nazionale ha sempre sostenuto progetti che aiutano le persone e le comunità in tutto il Regno Unito a prosperare. E ora, i fondi disponibili stanno spostando l’attenzione per supportare comunità, arte, patrimonio, sport, istruzione e ambiente per mitigare la pressione che stanno subendo. Oliver Dowden, Segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport, ha dichiarato: “Dalla sua fondazione nel 1994, la National Lottery ha raccolto oltre 40 miliardi di sterline per buone cause in tutto il Regno Unito, facendo un’enorme differenza nella vita delle persone. In questi tempi incerti, il finanziamento assume un significato ancora maggiore, quindi sono lieto che la Lotteria Nazionale stia canalizzando il suo sostegno per aiutare i più bisognosi in questi settori. Ciò contribuirà a sostenere l’occupazione e la crescita economica, permettendoci di sostenere le persone vulnerabili che si affidano a noi e continuano a mantenere la Gran Bretagna attiva, istruita e intrattenuta sia durante che dopo questa epidemia”.

