Regno Unito, la Gambling Commission guida gli operatori per affrontare la crisi del COVID-19

La UK Gambling Commission ha rilasciato una dichiarazione relativa al Coronavirus, includendo linee guida e avvertenze per gli operatori. Il regolatore ha esortato i licenziatari a rispettare le condizioni e i codici di pratica (LCCP) qualora decidessero di mantenere aperte le proprie strutture. Ciò include il mantenimento di una gestione, un organico e una supervisione sufficienti in ogni momento.

“Ci rendiamo conto che i cambiamenti senza precedenti nella vita quotidiana e, in alcuni casi, l’incertezza finanziaria, creeranno sfide per le attività. I cambiamenti aumenteranno anche i rischi, il che significa che nonostante siano tempi difficili, tutti dobbiamo continuare a proteggere i consumatori”, afferma la Gambling Commission.

Per quanto riguarda i costi di licenza, UKGC ha dichiarato di non poterli ridurre a causa della struttura del sistema. L’autorità di regolamentazione ha anche avvertito i licenziatari del gioco d’azzardo online di non abusare di “opportunità” che potrebbero sorgere con la crisi da COVID-19, come ad esempio dalla situazione del domicilio forzato che sta facendo aumentare notevolmente il numero di giocatori online. Il regolatore ha esortato le aziende a “continuare a proteggere i consumatori” durante la crisi. La Gambling Commission ha anche affermato che: “Devono continuare ad agire in modo responsabile, soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità dei singoli clienti e le maggiori interazioni di responsabilità sociale”. Ha aggiunto che molte persone “sperimenteranno un reddito interrotto” e ha consigliato agli operatori di “valutare l’accessibilità individuale su base continuativa”.

