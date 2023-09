Regno Unito. Il mondo dell’ippica coinvolge i giocatori nella riforma del Gambling Act

La British Horseracing Authority (BHA) condurrà un sondaggio sulle opinioni degli scommettitori sulle proposte della Gambling Commission di introdurre controlli sul rischio finanziario per le scommesse e i giochi online. Racing TV, At The Races e Racing Post prenderanno parte al sondaggio, che avviene in un contesto di conflitto sulle questioni tra il settore del gioco d’azzardo e delle corse ippiche e l’autorità di regolamentazione britannica.

La Gambling Commission sta attualmente conducendo una consultazione sui piani per introdurre controlli sui rischi finanziari che, secondo l’authority, interesseranno solo il 3% dei giocatori. L’intervento del BHA e delle parti interessate dei media mira a raccogliere opinioni anonime per produrre una risposta collettiva. Il settore delle corse è stato molto critico nei confronti delle proposte della Gambling Commission, che rischiano di alienare gli scommettitori. Si temono restrizioni sui giocatori da parte degli operatori.

A sua volta, l’amministratore delegato dell’ente regolatore Andrew Rhodes ha criticato i media per aver pubblicato “storie strumetalizzate” sull’argomento.

Il direttore degli affari societari della BHA, Greg Swift, ha commentato: “La BHA si oppone ai controlli generali sull’accessibilità economica e invita il governo e la Gambling Commission a riconsiderare le proprie proposte. Siamo anche consapevoli della significativa preoccupazione tra gli appassionati di corse sui controlli di accessibilità attuali e futuri e desideriamo offrire loro una chiara opportunità di far sentire le loro opinioni nel contesto della risposta alla consultazione delle corse britanniche”.

Il sondaggio della BHA sarà disponibile fino al 9 ottobre e il suo completamento dovrebbe richiedere dai cinque ai dieci minuti. Segue lo stesso tipo di domande della consultazione della Gambling Commission, ma intende presentarle in un formato più accessibile, con spiegazioni per ciascuna proposta. La consultazione della Gambling Commission sui controlli dei rischi finanziari si chiuderà il 18 ottobre.

