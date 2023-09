Regno Unito. Il casinò online MrQ multato dalla Gambling commission per 690mila £

La società Lindar Media Limited pagherà £ 690.947 dopo che un’indagine della Gambling Commission del Regno unito ha rivelato carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio. L’operatore – che opera come Mr Q e gestisce MrQ.com – pagherà il denaro come parte di un accordo con la Commissione di gioco. Tutte le 690.947 sterline andranno a cause socialmente responsabili.

PressGiochi