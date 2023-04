Regno Unito. Il BGC è favorevole ad una tassa per finanziare la cura del gioco patologico

I membri del Betting And Gaming Council accoglieranno di buon grado una nuova tassa per finanziare i servizi di ricerca, istruzione e trattamento (RET) per affrontare i danni legati al

I membri del Betting And Gaming Council accoglieranno di buon grado una nuova tassa per finanziare i servizi di ricerca, istruzione e trattamento (RET) per affrontare i danni legati al gioco d’azzardo, se servirà a proteggere gli operatori terrestri.

Per oltre 20 anni, l’industria regolamentata delle scommesse e dei giochi ha contribuito con milioni di $ a finanziare i servizi RET tramite un prelievo volontario unico su tutti gli operatori.

Questa tassa volontaria attualmente supporta una rete indipendente di enti di beneficenza che tratta circa l’85% di tutti i giocatori problematici che ricevono cure nel Regno Unito.

I quattro membri più grandi di BGC da soli hanno promesso un importante aumento dei contributi RET nel 2019 con ulteriori 110 milioni di sterline – più di quanto previsto all’epoca – che saranno amministrati dall’ente di beneficenza indipendente GambleAware entro marzo 2024 per aiutare a finanziare questo lavoro.

Tutte le donazioni RET vanno solo a enti di beneficenza indipendenti accreditati dalla Gambling Commission per fornire servizi RET e i membri del BGC non hanno voce in capitolo su dove o come sono spesi questi finanziamenti.

Durante la tanto ritardata revisione del gioco d’azzardo, BGC aveva precedentemente proposto al governo che i contributi RET diventassero obbligatori, quindi l’ente per gli standard del settore ha dichiarato che avrebbe accolto con favore un annuncio da parte del governo in base al quale un nuovo sistema avrebbe garantito i contributi obbligatori e la continua indipendenza del finanziamento.

Ma BGC ha anche affermato che dovrebbero essere applicati contributi percentuali inferiori sulle imprese di gioco d’azzardo terrestri che hanno costi fissi sproporzionatamente più alti come locali e personale.

BGC teme che il governo possa annunciare nel suo prossimo white paper una tassa generale dell’1% su tutti i membri.

Proprio come altre attività commerciali che lavorano nel settore dell’ospitalità e dell’intrattenimento, gli operatori terrestri, come bingo, casinò e negozi di scommesse, stanno affrontando gravi ostacoli economici, tra cui una ripresa post-Covid più lenta del previsto, costi operativi fissi in aumento e alta inflazione, nonché pressioni sui clienti causate dalla crisi del costo della vita.

L’analisi del settore BGC suggerisce che un nuovo prelievo generale dell’1% per gli operatori terrestri sarebbe l’equivalente di una riduzione tra il 10% e il 15% sui profitti al netto delle imposte, a causa dei costi fissi che non si applicano ugualmente agli operatori online.

I membri di BGC contribuiscono con 7,1 miliardi di sterline all’economia e generano 4,2 miliardi di sterline in tasse sostenendo 110.000 posti di lavoro.

I casinò supportano 15.000 posti di lavoro e contribuiscono con 300 milioni di sterline in tasse, mentre i negozi di scommesse sostengono 42.000 posti di lavoro e pagano 800 milioni di sterline all’erario.

L’amministratore delegato di BGC Michael Dugher, ha dichiarato: “Ho detto da tempo che non ci preoccupa il cosiddetto prelievo dato che il denaro è già sul tavolo dai membri di BGC, è già stanziato indipendentemente dal settore. Ma vogliamo vedere finanziamenti sostenibili e continui per RET, a condizione che riconosca il fatto che gli operatori terrestri sono soggetti a maggiori pressioni sui costi, quindi deve esserci un’adeguata mitigazione e che i fondi continuino a essere distribuiti in modo efficace e genuinamente indipendente.

I nostri membri più grandi pagano già l’1% per finanziare i servizi di ricerca, istruzione e cura attraverso un sistema completamente indipendente.

Circa 22,5 milioni di persone in questo paese giocano in modo responsabile, ecco perché il tasso di gioco d’azzardo problematico è solo dello 0,2% degli adulti.

È assolutamente vitale che il trattamento sia disponibile per coloro che soffrono tristemente dei casi più gravi di “gioco d’azzardo disordinato”, che spesso hanno molteplici problemi di salute e che richiedono cure in cliniche”.

