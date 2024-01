Regno Unito. IGT ritira il ricorso contro l’assegnazione della National Lottery a Allwyn

La UK Gambling Commission (UKGC) ha informato che IGT Plc ha rinunciato al contenzioso relativo alla procedura di gara di assegnazione della quarta licenza della National Lottery.

Nel luglio 2022, il gruppo di gioco quotato al NYSE ha ottenuto il permesso dalla Corte d’appello di contestare l’assegnazione da parte della Gambling Commission della quarta gara della lotteria nazionale ad Allwyn UK.

Il partner tecnologico Camelot UK, l’ex società operativa della Lotteria Nazionale, insieme a IGT, aveva richiesto una “sospensione automatica” dell’aggiudicazione da parte della Commissione del contratto multimiliardario, che entrerà in vigore a partire da febbraio 2024.

IGT e Camelot hanno chiesto all’Alta Corte di rivedere i termini e le condizioni della gara e che l’UKGC spiegasse la sua decisione di aggiudicare l’appalto ad Allwyn UK preferendolo a Camelot, che aveva gestito la Lotteria Nazionale sin dalla sua nascita nel 1994.

Nonostante abbia accolto il ricorso, nel luglio 2023, l’Alta Corte ha stabilito che IGT non aveva la legittimazione ad avanzare una richiesta di risarcimento danni contro la Gambling Commission relativa all’assegnazione della licenza della Quarta Lotteria Nazionale.

Al momento della decisione, Camelot UK aveva abbandonato la sua azione legale contro l’UKGC, poiché il suo principale azionista, l’Ontario Teachers’ Pension Plan, aveva accettato di vendere la società ad Allwyn UK, sostenendo la transizione della Lotteria Nazionale.

Come dichiarato dal comunicato dell’UKGC: “Restiamo fermi sul fatto che abbiamo condotto una gara leale e solida e che la nostra valutazione è stata effettuata in modo equo e legale in conformità con i nostri doveri statutari.

La nostra priorità è continuare a lavorare per attuare la nostra decisione a beneficio dei partecipanti e delle buone cause. La quarta licenza nazionale della lotteria dovrebbe essere concessa il 1° febbraio 2024.”

Accettando il contratto decennale, Allwyn si è impegnata a investire nella Lotteria Nazionale, con l’obiettivo di stimolare la crescita e introdurre approcci innovativi ai suoi prodotti e servizi.

Si prevede che l’investimento aumenterà anno dopo anno i fondi stanziati per Good Causes, con Allwyn che prevede di rinominare la lotteria per migliorare il coinvolgimento del pubblico del Regno Unito.

Nonostante IGT abbia ritirato il suo ricorso, le sfide legali contro la UK Gambling Commission (UKGC) riguardo alla sua procedura di gara non si concludono con il ritiro di IGT.

Anche Richard Desmond, proprietario della Northern & Shell, che ha partecipato alla gara, sta portando avanti un’azione legale. Il gruppo editoriale e mediatico sostiene che l’autorità di regolamentazione ha commesso numerosi errori evidenti durante la procedura di gara. Di conseguenza, Northern & Shell chiede un risarcimento di 200 milioni di sterline. Desmond afferma che il processo era imperfetto, ingiusto e non progettato per incoraggiare una vera competizione per il contratto per raccogliere fondi per buone cause.

